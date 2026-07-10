¿Quiénes Pasaron a Semifinales del Mundial 2026? Clasificados y Cómo Quedan Llaves al Momento

Checa cómo quedan las semifinales, con los resultados y llaves del Mundial 2026 al momento, pues varios equipos ya están con boleto en mano.

Quién pasó a Semifinales del Mundial 2026 equipos clasificados cómo quedaron llaves y partidosFrancia es el primer semifinalista del Mundial 2026. Foto: Getty
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