¿Quiénes Pasaron a Semifinales del Mundial 2026? Clasificados y Cómo Quedan Llaves al Momento

Empiezan a definirse los cuatro equipos clasificados para la recta final del torneo y si aún no sabes quiénes pasaron a semifinales del Mundial 2026, acá te decimos qué países ya están dentro y cómo quedan las llaves, con el lugar en donde se jugarán los dos partidos de fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Para saber quiénes pasan a semifinales, primero se deben jugar todos los partidos de cuartos de final del Mundial. Dicha fase termina este sábado 11 de julio con dos partidos muy emocionantes, pero desde ya podemos ver cómo van quedando definidos los juegos de la antesala de la final.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Noruega vs Inglaterra: Así Llegan los Equipos al Partido de Cuartos de Final del Mundial

¿Quién está en semifinales del Mundial 2026?

Hasta ahora son dos los equipos que ya pasaron a la semifinales de la Copa del Mundo, quienes además se van a enfrentar en la lucha por llegar a la final del torneo. Los equipos clasificados son los siguientes:

Francia.

España.

Noruega o Inglaterra (juegan este sábado 11 de julio 2026).

Argentina o Suiza (juegan este sábado 11 de julio 2026).

¿Cómo quedan las semifinales del Mundial 2026? Llaves al momento

A falta de que se jueguen dos partidos más de cuartos de final, el calendario y fixture del certamen ya muestra cómo quedan las llaves definidas para la antesala de la final. Así se juegan los próximos partidos:

Francia vs España (CONFIRMADO). Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza.

¿Dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Los partidos ya tienen sede, fechas y horarios para que se lleven cabo. Ambos se juegan en territorio estadounidense y se espera lleno total en ambos estadios:

Francia vs España: Se juega en el Estadio sede Dallas, el martes 14 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).

Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza: Se jugará en el Estadio sede Atlanta, el miércoles 15 de julio 2026, a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México).

AO