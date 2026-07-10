Reta Botargas vs Botargas Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Es el Partido y Dónde?

No te pierdas un evento divertido para salir de la rutina; te contamos a qué hora es la reta de botargas

reta de botargasEste viernes, se llevará a cabo una reta con botargas; la SSC CDMX hizo una invitación para quienes gusten participar. Foto: SSC CDMX

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Partido de Botargas Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora y Dónde Es la Reta entre Personajes Inflables?