Reta Botargas vs Botargas Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Es el Partido y Dónde?

En medio del ambiente mundialista en la CDMX, hoy, 10 de julio de 2026, la pasión por el futbol se vivirá de manera diferente porque habrá una reta de botargas vs botargas, en N+ te contamos a qué hora es el partido y en dónde.

Las botargas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se enfrentarán en un partido amistoso, además, hicieron una invitación: "ven y echa la reta con nuestras botargas en la cancha mundialista".

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¿A qué hora y dónde es la Reta Botargas vs Botargas?

La Reta Botargas vs Botargas se jugará este viernes 10 de julio a las 15:00 horas, como parte de las actividades organizadas por la SSC CDMX para que los capitalinos y visitantes disfruten de la fiesta del futbol.

Puedes apoyar a su botarga favorita y ser parte de un encuentro pensado para toda la familia.

Además del partido entre botargas, quienes acudan podrán vivir un ambiente recreativo y convivir con los personajes participantes.

El evento tendrá como sede la Glorieta de los Insurgentes, sobre Avenida Insurgentes Sur, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, uno de los puntos que ha concentrado diversas actividades relacionadas con el Mundial en la CDMX.

FBPT