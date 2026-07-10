Aclaman a Memo Ochoa en Fonda de Morelos tras su Sexta Participación en Copas del Mundo

El portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa fue ovacionado por comensales de la Fonda 4 Vientos en Morelos, luego de oficializar su retiro tras disputar su histórica sexta Copa del Mundo.

El video que de inmediato se viralizó en redes sociales mostró cómo fue coreado el nombre del guardameta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Reciben con Porras a Memo Ochoa en Restaurante de Morelos

Se observó al arquero de 40 años cuando disfrutaba de días de descanso junto a su familia en la zona del Lago de Tequesquitengo.

Así notaron la presencia de “Memo” Ochoa

Los clientes del restaurante, al notar la presencia de “Memo” Ochoa, decidieron aplaudirle de pie y corear: "¡Memo, Memo!", reconociendo su trayectoria.

Ochoa reaccionó de forma cordial y humilde, al agradecer los elogios antes de retirarse.

La aparición en público del arquero mexicano ocurre al grabar su nombre entre los futbolistas con seis Copas del Mundo en su trayectoria.

La portería como titular de la Selección Mexicana estuvo a cargo de Raúl "Tala" Rangel, mientras que "Memo" tuvo minutos de homenaje frente a la República Checa en el Estadio CDMX.

Guillermo Ochoa así reaccionó al ser eliminado México ante Inglaterra del Mundial 2026 en el estadio CDMX. Foto: EFE

Después de la eliminación de México en los Octavos de Final ante Inglaterra, el portero dio a conocer que rompió filas con el Tri y se despidió de las canchas.

"Memo" Ochoa entra al club de jubilados de Neymar, Modric, Neuer

Aunque estaba anunciado, el lunes 5 de julio de 2026 quedó marcado como el día del adiós del legendario guardameta Guillermo 'Memo' Ochoa al caer el Tri por 2-3 ante Inglaterra en el estadio sede CDMX.

El 13 de julio cumplirá 41 años. Se va con el honor de ser, junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.

Por su parte, Cristiano Ronaldo lloró en Dallas la eliminación de Portugal del Mundial en octavos de final y el fin de su historia a los 41 años, que se resume en 27 partidos jugados en 6 ediciones y 11 goles anotados.

HVI