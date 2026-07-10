Aclaman a Memo Ochoa en Fonda de Morelos tras su Sexta Participación en Copas del Mundo

Al notar la presencia de “Memo” Ochoa, los clientes del restaurante decidieron aplaudirle de pie y corear: "¡Memo, Memo!", reconociendo su trayectoria

Aclaman a Memo Ochoa en Fonda de Morelos tras su Sexta Copa del MundoEl portero de la Selección Mexicana, Guillermo “Memo” Ochoa fue coreado en un restaurante en Morelos: Foto: N+

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La aparición en público del arquero mexicano ocurre al grabar su nombre entre los futbolistas con seis Copas del Mundo en su trayectoria

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