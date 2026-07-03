Las Leyendas que Se Despiden de las Copas del Mundo: de Cristiano a Messi

El Mundial 2026 será el escenario en el que dirán adiós varias leyendas del futbol, entre ellas Luca Modric, Messi, Cristiano Ronaldo, y Memo Ochoa

Cristiano Ronaldo dirá adiós luego de jugar su sexta Copa del MundoCristiano Ronaldo participa en su sexta Copa del Mundo. Foto: Reuters

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El Mundial 2026 será el adiós de leyendas como Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Sabías que Ronaldo tiene el récord histórico de 231 partidos? Descubre más sobre sus impresionantes cifras.

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