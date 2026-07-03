Las Leyendas que Se Despiden de las Copas del Mundo: de Cristiano a Messi

Si hay algo que define a este mundial es la combinación entre juventud y experiencia. Hay 7 leyendas del futbol que probablemente se despedirán de los mundiales en esta edición. Comenzando por Cristiano Ronaldo, que tiene 41 años; seguido por Ochoa, Neuer y Modric con 40 años.

Foto: N+

Estos jugadores nos han regalado muchos años de juego. Cristiano Ronaldo debutó con su selección en 2003, mientras Memo Ochoa y Messi lo hicieron en 2005, y Luka Modric en 2006.

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Y esos años se cuentan en partidos. Ronaldo encabeza la lista con 231 apariciones, el récord histórico del futbol masculino. Messi llega a 202. Y Modric alcanzó en este torneo los 200 partidos con Croacia, siendo el cuarto jugador en la historia en lograrlo.

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Y en goles, el legado es igual de monumental. Ronaldo, con 145, tiene el récord absoluto de anotaciones en selecciones. Messi, con 123, es además el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Y Neymar tiene 79 con Brasil, superando a Pelé.

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El futbol no avisa cuando es la última vez. Pero ayer, Modric se despidió de las canchas mundialistas y hoy tanto Messi como Salah buscarán prolongar su despedida.

Con información de N+