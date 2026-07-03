México vs Inglaterra: ¿Contra Quién Jugará el Tri Si Pasa a Cuartos de Final?

La Selección Mexicana tiene posibilidades de ganarle a Inglaterra en octavos, así que te contamos quién sería su siguiente rival en el Mundial 2026. Estos son los detalles

México está ilusionado con vencer a Inglaterra para avanzar a cuartos del Mundial 2026México está ilusionado con vencer a Inglaterra para avanzar a cuartos del Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Podrá México vencer a Inglaterra y avanzar a cuartos en el Mundial 2026? Descubre quién sería su próximo rival y cómo la altura de CDMX podría ser clave.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+