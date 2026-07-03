México vs Inglaterra: ¿Contra Quién Jugará el Tri Si Pasa a Cuartos de Final?

Faltan un par de días para que México se enfrente a Inglaterra y todo el país está ilusionado. Ha crecido el mantra “¿Y si, sí”, que se repite en todos lados y a la menor provocación. Y si el Tricolor sí le gana a los ingleses, entonces le espera otro duro rival.

Para avanzar, la Selección Mexicana deberá superar a Inglaterra en octavos de final, así que deberá sacar ventaja de todos los detalles. Uno de ellos será la localía en la altura de la CDMX.

Y otro punto a favor será que los británicos han tenido menos tiempo de descanso o para preparar el partido, ya que México jugó contra Ecuador el martes 30 de junio; mientras que Inglaterra sufrió para derrotar al Congo el miércoles 1 de julio.

Por si fuera poco, el partido México vs Inglaterra cambiará de horario. El técnico Javier Aguirre ya manifestó su descontento con la FIFA por adelantar el juego, de las 18:00 a las 12:00 horas para evitar el riesgo de tormenta eléctrica: "Me rompen un poquito la madre. Nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado”.

Pero analizándolo fríamente, la altura, el smog y el calor de mediodía pueden ser asfixiantes para los ingleses. Y si los mexicanos los presionan desde el arranque del partido, el aspecto físico puede ser un factor que beneficie al Tricolor.

¿Contra Quién Juega México en Cuartos de Final Si Gana a Inglaterra? Posible Próximo Rival en Mundial 2026

Con la ventaja de la localía, México puede dejar en el camino a Inglaterra. Y en caso de conseguirlo sellará el boleto a cuartos de final, sólo que tendría que moverse de sede.

El próximo rival de la Selección Mexicana saldrá de la llave Brasil vs Noruega, partido de octavos que se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Así que el equipo Tricolor jugará, en el hipotético caso de avanzar, contra brasileños o noruegos el sábado 11 de julio en el Estadio Sede de Houston, en territorio estadounidense.

México ya llegó al quinto partido en Copas del Mundo, una meta anhelada desde hace tiempo, de manera inmejorable: invicto y sin recibir goles hasta ahora.Pero quiere seguir haciendo historia y está más que motivado para enfrentar a Inglaterra, aunque las casas de apuestas aseguran que no ganará: ¿Y si, sí?, repiten todos los mexicanos.

Con información de N+