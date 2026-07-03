¿Cómo Estará el Clima en Monterrey para Partido de México vs Inglaterra? Pronóstico del Domingo

El próximo domingo, México se enfrentará contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Sede CDMX, y se han habilitado diversos puntos para que los aficionados vean jugar a su selección en Nuevo León, pero ¿cómo estará el clima para este 5 de julio en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto del estado?, aquí te decimos para que disfrutes sin contratiempos.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, debido a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, aunadas a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además del desplazamiento de la onda tropical número 15 que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional.

Clima en Nuevo León durante partido de México vs Inglaterra

En el caso de Nuevo León, para el domingo 5 de julio, el pronóstico del tiempo indica que se esperan en Nuevo León chubascos con lluvias puntuales fuertes y acumulados de 25 a 50 mm en la zona sur del estado, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h de componente surada, así como temperaturas máximas de 35ºC a 40ºC.

Es importante que tomes esto en cuenta si vas a salir a ver el partido en alguno de los punto del estado donde habilitarán pantallas para trasmitir el juego. Esta es la lista de las sedes donde podrás verlo:

Macroplaza: Explanada de los Héroes, Museo de Historia, LAB Nuevo León, Plaza Gastronómica y alrededores del Teatro de la Ciudad

Parque Fundidora

Parque del Agua

Parque Niños Héroes

Plaza Principal de Guadalupe

Plaza Principal de San Pedro

Plaza Principal de Pesquería

Plaza Principal de Apodaca

Auditorio Municipal de Santiago

SHH