¿Cómo Estará el Clima en Monterrey para Partido de México vs Inglaterra? Pronóstico del Domingo

Entérate del pronóstico del tiempo en Nuevo León para este domingo 5 de julio que se jugarán los octavos de final México vs Inglaterra

Aficionados en Fan Festival en MonterreyFoto: N+

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Este 5 de julio, México se enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026. En Monterrey, se esperan chubascos y temperaturas de hasta 40ºC. Infórmate sobre el clima y disfruta del partido.

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