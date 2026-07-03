¿El Calor Puede Vencer a Inglaterra? Esta es la Temperatura Habrá en el Partido vs México

Ante el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra, muchos se preguntan cómo afectará el calor a los jugadores; te decimos qué temperatura habrá en el Estadio Sede CDMX

Inglaterra en pausa de hidratación¿Cómo afectará el calor a los jugadores en el partido México contra Inglaterra? Foto: Reuters

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Cambio de horario en el México vs. Inglaterra: el partido será al mediodía con 25°C. La altitud y el calor podrían desafiar a los jugadores. ¿Cómo influirá en el rendimiento de ambos equipos?

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