¿El Calor Puede Vencer a Inglaterra? Esta es la Temperatura Habrá en el Partido vs México

La FIFA ha modificado el horario en que se jugará el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. Las selecciones se enfrentarán a mediodía, lo que cambiará las condiciones de temperatura en el Estadio Sede CDMX. ¿Cómo afectará el calor a los jugadores?

Una de las medidas más controvertidas del Mundial 2026 han sido las pausas de hidratación, para evitar daños de salud en los jugadores.

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, había mencionado previamente que la altitud de la Ciudad de México jugaría en contra de los Tres Leones.

Se anticipan temperaturas de 25 grados centígrados al mediodía del domingo 25 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cambian horario del México vs. Inglaterra

La FIFA confirmó el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final. Este domingo 5 de julio, El Tri saltará a la cancha al mediodía, seis horas antes de lo que originalmente se había considerado.

Entre los factores que motivaron la decisión, estaba la necesidad de esquivar la tormenta eléctrica que podría caer sobre la capital por la tarde. Además, se buscaría dispersar más temprano los posibles festejos, para impedir tragedias como la estampida en la zona de Reforma que cobró la vida de cuatro personas.

La medida tomó por sorpresa aun a los propios involucrados. Javier Aguirre mencionó que estaba “bastante encabronado” por los cambios que tendría que implementar en la preparación. No obstante, afirmó que acataría la decisión.

¿Qué temperatura habrá el domingo 5 de julio en el Estadio Sede CDMX durante el partido entre México e Inglaterra?

La gran pregunta para muchos es cómo influirán estas nuevas condiciones en un partido tan importante. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones originales del partido, de haberse jugado en la tarde, habrían sido adversas.

La agencia afirma que el domingo habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes, con hasta 50 litros por metro cuadrado. Además, estas precipitaciones estarán acompañadas en la Ciudad de México con descargas eléctricas y granizo.

Aficionados en el calor del Estadio Sede CDMX. Foto: Reuters

Las condiciones que ahora tendrá el partido serán más benignas, pero tampoco serán óptimas. Según el SMN, el domingo a mediodía se esperan temperaturas máximas de 25 grados.

¿Y si sí les da calor a los jugadores?

Esta temperatura puede parecer templada, pero puede complicar el desempeño físico de los jugadores. Ante la humedad que se ha vivido en varias de las sedes, el efecto adverso de las altas temperaturas se incrementa.

En ambientes húmedos, los futbolistas no pueden disipar el calor de forma eficiente, lo que los pone en riesgo de sufrir golpes de calor. Antes de que se inaugurara el Mundial 2026, científicos advirtieron que varias sedes enfrentarían temperaturas potencialmente dañinas para los jugadores.

El estudio publicado en Scientific Reports identificó las sedes de Houston y Monterrey como las que tenían un mayor riesgo. No obstante, las sedes de la costa este de los Estados Unidos también presentaban posibles complicaciones. Otros estudios identificaron como sedes riesgosas a Miami, Kansas City y en Nueva Jersey.

Al respecto, Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres, declaró a la agencia AFP que las altas temperaturas del Mundial 2026 eran consecuencia del cambio climático. La especialista incluso señaló que se debería considerar si vale la pena seguir celebrando torneos de este tipo en la época más calurosa del año para esta parte del globo:

“Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte”.

Las pausas de hidratación han sido una respuesta muy criticada ante el clima adverso, pero podrían haber llegado para quedarse.