Mundial 2026: ¿Dónde se Jugarán los Partidos con Más Riesgo por Calor, y México Está en Riesgo?

Científicos han advertido a la FIFA por las condiciones meteorológicas extremas que podrían vivirse en varios partidos del Mundial 2026. ¿Podrían cancelarse o suspenderse por el calor algunos de los partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá?

Un cuarto de los partidos del Mundial 2026 se jugarán en condiciones de humedad y calor extremos.

se jugarán en condiciones de humedad y calor extremos. Ante la humedad extrema, temperaturas moderadas pueden volverse peligrosas para los jugadores.

Noticia relacionada: ¿Problema para el Mundial 2026? Selección de Irán, Aún Sin Visas para Jugar en EUA

Podría haber calor extremo en 26 partidos del Mundial

Dos redes de científicos se han pronunciado de forma independiente por las condiciones extremas en que podrían jugarse varios de los 104 partidos del Mundial 2026. La World Weather Attribution (WWA) y una veintena de científicos que firmaron una “carta abierta a la FIFA” han advertido por altas temperaturas en la cancha.

Según advirtió la organización WWA, una cuarta parte de los partidos del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, podrían disputarse en condiciones de calor difíciles de soportar. Al respecto, Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA, declaró a la agencia AFP:

“Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte”.

Video: Podcast Política Déjà Vu con Fernanda Caso: El Calendario Escolar de la SEP y el Mundial 2026

Y es que las condiciones climatológicas en el subcontinente no son las mismas que durante el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos, debido al cambio climático. El colectivo de científicos analizó los 104 partidos repartidos entre dieciséis estadios y donde jugarán 48 equipos.

Los investigadores midieron la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), que combina temperatura, humedad, radiación solar y nubosidad. Este índice debe su nombre a la técnica en que se cubre el sensor o termómetro con un paño húmedo para medir la disipación del calor en circunstancias de mucha humedad.

Con este método se mide la temperatura más baja que puede alcanzar un aire con la evaporación del agua. Estas temperaturas suelen ser mucho mayores al promedio; por ello, una temperatura moderada puede volverse peligrosa con una gran presencia de humedad.

Según los científicos, aproximadamente 26 encuentros se disputarían en niveles iguales o superiores a 26°C de temperatura de bulbo húmedo. Además, cinco partidos podrían superar los 28°C de temperatura de globo y bulbo húmedo.

Pasando este umbral, la actividad física se considera peligrosa, por lo que podrían ser suspendidos. En total un cuarto de los partidos estarían en riesgo.

¿Dónde se jugarán los partidos con mayor riesgo por calor en el Mundial 2026?

Según explicó la WWA, los juegos con mayor riesgo son los que se disputarán en estadios al aire libre y de día, especialmente en Miami, Kansas City y en Nueva Jersey. Los estadios climatizados aminoran los riesgos para los jugadores y los espectadores.

No obstante, los científicos advierten que “también existen riesgos para los aficionados que podrían reunirse en el exterior”. Y es que estos “están aún más expuestos porque no serán atendidos por numerosos médicos”, en caso de una emergencia.

Por ello, los investigadores piden ampliar las pausas para hidratación. Al respecto, Friederike Otto señaló:

“Está claro que las pausas de tres minutos que ha adoptado la FIFA para todos los partidos son demasiado cortas para tener un efecto significativo en la rehidratación y en la refrigeración del cuerpo. Deberían durar al menos seis minutos”.

Historias recomendadas:

Con información de AFP