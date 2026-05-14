Flexibiliza Estados Unidos el Pago de Fianzas para Visas de Asistentes al Mundial

Este miércoles Estados Unidos anunció que flexibilizará el sistema de pagos de fianza para determinados solicitantes de visas que deseen viajar al país para el Mundial de futbol.

EUA ha comenzado a exigir a personas de 50 naciones en desarrollo entre 5 mil y 15 mil dólares para obtener la visa estadounidense, reembolsables cuando regresen a su país.

Esta iniciativa forma parte de las medidas de Donald Trump para fortalecer la política migratoria.

El Departamento de Estado precisó que eximiría de estos depósitos a los integrantes de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial.

También a los aficionados de los países participantes que ya cuenten con boletos y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para las visas.

Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, indicó al respecto:

"Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo"

Aseguró que la administración Trump busca organizar "la Copa Mundial de la FIFA más grande y exitosa de la historia".

Países clasificados que sus ciudadanos deben pagar depósito de garantía

Cinco países clasificados para el Mundial están entre los que sus ciudadanos deben pagar depósitos de garantía de visado: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Al menos otras dos naciones clasificadas, han sido objeto de vetos casi totales de entrada a Estados Unidos: Haití e Irán.

La administración de Donald Trump también ha ampliado de manera drástica la investigación a los visitantes de países occidentales aliados, obligándolos a permitir acceso al gobierno de EUA para revisar sus publicaciones en redes.

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Con información de AFP

LECQ