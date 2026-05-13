Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en Iztapalapa Hoy? Así se Ve la Mega Fuga de Agua en Avenida Tláhuac

¿Qué Pasó en Iztapalapa Hoy? Así se Ve la Mega Fuga de Agua en Avenida Tláhuac

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Este miércoles, una mega fuga causa afectaciones en la alcaldía Iztapalapa

Fuga de agua provoca inundaciones.

Mega fuga de agua en Iztapalapa. Foto: N+

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Hoy, 13 de mayo de 2026, se registraron afectaciones en la alcaldía Iztapalapa por una mega fuga de agua, en N+ te indicamos qué pasó y cómo se ven las inundaciones en la avenida Tláhuac. 

La mega fuga ocurrió en el cruce de avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo, en la colonia Los Reyes Culhuacán, donde el agua comenzó a descender con fuerza por la vialidad, lo que generó complicaciones para automovilistas y peatones.

Video: Desde el Aire: Megafuga de Agua en Iztapalapa Convierte Calles en Ríos

Así se ve la mega fuga de agua en Avenida Tláhuac

El flujo de agua alcanzó varios puntos de avenida Tláhuac y convirtió algunas calles en corrientes similares a un río debido a la intensidad de la fuga.

Elementos de Protección Civil y policías capitalinos acudieron a la zona para apoyar a la población, principalmente a peatones que intentaban cruzar la avenida entre las inundaciones.

Las autoridades también realizaron cortes a la circulación en ambos sentidos de avenida Tláhuac para evitar riesgos y facilitar las labores de atención.

En breve más información. 

 

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