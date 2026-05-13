¿Qué Pasó en Iztapalapa Hoy? Así se Ve la Mega Fuga de Agua en Avenida Tláhuac
N+
Este miércoles, una mega fuga causa afectaciones en la alcaldía Iztapalapa
COMPARTE:
Hoy, 13 de mayo de 2026, se registraron afectaciones en la alcaldía Iztapalapa por una mega fuga de agua, en N+ te indicamos qué pasó y cómo se ven las inundaciones en la avenida Tláhuac.
La mega fuga ocurrió en el cruce de avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo, en la colonia Los Reyes Culhuacán, donde el agua comenzó a descender con fuerza por la vialidad, lo que generó complicaciones para automovilistas y peatones.
Así se ve la mega fuga de agua en Avenida Tláhuac
El flujo de agua alcanzó varios puntos de avenida Tláhuac y convirtió algunas calles en corrientes similares a un río debido a la intensidad de la fuga.
Elementos de Protección Civil y policías capitalinos acudieron a la zona para apoyar a la población, principalmente a peatones que intentaban cruzar la avenida entre las inundaciones.
Las autoridades también realizaron cortes a la circulación en ambos sentidos de avenida Tláhuac para evitar riesgos y facilitar las labores de atención.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- Calles y Avenidas Afectadas Hoy tras Lluvias en CDMX: ¿Dónde Hay Inundación o Encharcamiento?.
- ¿Último Día de Clases Es en Junio o Julio 2026? Fecha Oficial Confirmada de Fin de Ciclo Escolar.
- ¿Abren los Bancos el Día del Maestro? Esto Pasa Con los Servicios Financieros el 15 de Mayo 2026.
FBPT