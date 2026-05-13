¿Abren los Bancos el Día del Maestro? Esto Pasa Con los Servicios Financieros el 15 de Mayo 2026

Mientras estudiantes y docentes no tendrán actividades por el Día del Maestro, algunas personas se preguntan si los bancos también suspenderán operaciones el viernes 15 de mayo de 2026 o si podrán realizar trámites y movimientos de manera habitual. En N+ te contamos qué pasará con los servicios financieros.

Las instituciones bancarias en México suelen detener sus operaciones en días de descanso obligatorio oficial. Cabe señalar que el Día del Maestro sí está marcado como día libre en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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¿Los bancos operarán el 15 de Mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Día del Maestro no está marcado como día inhábil para el sistema financiero nacional, por lo que las sucursales bancarias trabajarán en sus horarios habituales.

Esto significa que los usuarios podrán acudir a realizar depósitos, retiros, pagos, aclaraciones y otros trámites en ventanilla sin restricciones relacionadas con la celebración.

La medida aplica para bancos que operan en las 32 entidades del país, así como para servicios digitales y cajeros automáticos.

Aunque habrá servicio normal, algunas sucursales podrían registrar mayor movimiento debido a que coincide con fechas de pago y quincena para diversos trabajadores.

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