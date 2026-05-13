¿A Qué Velocidad Máxima Irá el Auto Eléctrico Olinia? Explican Diseño del Coche Mexicano

El proyecto del automóvil eléctrico mexicano Olinia ya tiene su versión final y la presentaron hoy, 13 de mayo de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. En N+ te compartimos cuál es la velocidad máxima que alcanzará.

En ese sentido, revelaron detalles sobre su diseño, capacidad y el enfoque que tendrá para la movilidad urbana en el país, en N+ te damos todos los detalles: Presentan Versión Final del Auto Eléctrico Olinia: Así Es el Vehículo.

Durante la presentación también se dio a conocer cuál será la velocidad máxima que alcanzará el automóvil eléctrico, además de algunos de los objetivos que tendrá este proyecto tecnológico e industrial impulsado en México.

Video: Sheinbaum Adelanta Planes de "Olinia", Vehículo Eléctrico Mexicano

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Esta es la velocidad máxima de Olinia

Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, informó que el vehículo eléctrico tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

El modelo fue diseñado principalmente para recorridos urbanos cortos y como una alternativa de movilidad accesible en ciudades con alta demanda de transporte local.

El automóvil busca atender trayectos como los que realizan usuarios para llegar a estaciones de Metro, autobuses o zonas de conexión de transporte público. Estas son sus características:

Vehículo 100% eléctrico.

Bajo costo de operación.

Espacio interior amplio pese a su tamaño compacto.

Compatible con conexiones eléctricas convencionales.

Diseño más corto que un automóvil subcompacto tradicional.

Enfocado en recorridos urbanos.

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