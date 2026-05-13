¿Mañana Hay Clases en el IPN? Esto Dicen Trabajadores del ‘Poli’ sobre Actividades Escolares

Hoy, 13 de mayo de 2026, hay movilizaciones y protestas de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te decimos qué pasará con las clases mañana, 14 de mayo de 2026.

La jornada de este miércoles incluye actividades organizadas por estudiantes y trabajadores del "Poli", además de una marcha hacia la Secretaría de Gobernación. En N+ te damos todos los detalles: Marcha del IPN Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Protesta de Trabajadores del ‘Poli’.

Video: Estudiantes de la UNAM e IPN Entregan Pliego Petitorio en Rectoría tras Marcha Pacífica

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¿Mañana hay clases para estudiantes del IPN?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), trabajadores y estudiantes del "Poli" convocaron a un paro general de 36 horas en escuelas del IPN, por lo que este jueves no hay clases ni actividades normales en distintos planteles del instituto.

Los organizadores indicaron que el paro y la marcha forman parte de un pliego petitorio con diversas demandas dirigidas a las autoridades del instituto y al gobierno federal:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Destitución de autoridades de la dirección general por presuntas irregularidades.

Creación de una comisión organizativa para la elección de la terna de director general.

Eliminación del patronato.

Regreso de recursos económicos recaudados a nombre del IPN.

Incremento presupuestal.

Transparencia en procesos de ingreso y concursos docentes.

Reintegración de plazas vacantes.

Anulación de lineamientos relacionados con actas administrativas y sanciones.

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