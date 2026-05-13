Marcha del IPN Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Protesta de Trabajadores del ‘Poli’

Este miércoles 13 de mayo de 2026, se prevé una protesta de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados, para que tomes precauciones.

Se trata de trabajadores de la Comunidad Politécnica, quienes realizarán un "paro general de 36 horas”, para acudir en marcha a entregar el pliego petitorio de demandas en el que exigen:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades.

Que se designe a una comisión organizativa para la elección de la terna para ocupar el cargo de director general.

Desaparición del patronato y que se regrese al Instituto Politécnico Nacional el dinero recaudado a su nombre.

Que se establezca un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ingresos autogenerados retornen al Instituto en un plazo definido y se distribuyan prioritariamente según la demanda académica de cada escuela.

Incremento presupuestal.

Transparentar y normalizar los procedimientos de ingreso, concursos de oposición de cátedra y otorgamiento de definitividad.

La reintegración inmediata a las unidades académicas de las plazas docentes vacantes.

Anulación de los lineamientos de actas administrativas y sanciones.

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Puntos afectados por protesta de trabajadores del Poli

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores del IPN se reunieron a las 13:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar: Plaza de las Tres Culturas.

Destino: Secretaría de Gobernación.

Además, durante el día realizarán otras actividades, entre ellas:

10:00 horas: Inicio del paro general en todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional.

11:50 horas: El contingente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se reunirán en la estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para desplazarse al lugar donde iniciará la marcha.

13:00 horas: Inicia la Marcha.

Se prevé que organizaciones se sumen a la protesta en apoyo, entre ellos: Sindicato de Estudiantes Mx, Libres y Combativas Mx, Comité Revolucionario Universitario, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Colectivo Sinergia y Comunidad Estudiantil De La Escuela Superior De Economía Del Instituto Politécnico

Nacional.

No se descarta se sumen en apoyo docentes y trabajadores de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional; así como comités estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Con información de N+

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