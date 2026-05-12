Taxistas de AICM Convocan a Mega Movilización; Grupo Aeroportuario les Informa Mejoras.

Taxistas permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) convocaron a una mega movilización para exigir a las autoridades federales el cumplimiento de acuerdos, por lo que el Grupo Aeroportuario Marina respondió que ha realizado mejoras a favor de los transportistas.

En un comunicado, los taxistas acusaron que las autoridades buscan tener mayor control sobre el dinero generado por la venta de viajes dentro del aeropuerto, mediante cambios o medidas que podrían afectar la forma en que operan actualmente.

Asimismo, sostienen que estas acciones favorecen a las plataformas de transporte por aplicación, como Uber o Didi, al fortalecer su presencia y operación en el AICM.

De ahí que prometen paralizar los accesos al aeropuerto capitalino, el más importante del país, como ocurrió el 11 de marzo, cuando hubo enfrentamientos entre los inconformes contra policías. Todo esto, cuando falta un mes para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Qué reclaman los taxistas?

Los taxistas permisionarios del AICM reclaman que las autoridades aeroportuarias y federales ignoran sus demandas y problemas expuestos hace un par de meses.

Acusaron falta de transparencia sobre las facilidades operativas y financieras otorgadas a los servicios de taxis por aplicación, así como negativa para renovar contratos y dar certeza jurídica a sus permisos y fuentes de empleo. También señalan que el AICM se opone al crecimiento de su padrón de operadores, lo que consideran otra forma de beneficiar a las apps.

"No sólo no fueron atendidas las demandas del 11 de marzo, tal y como se comprometieron las autoridades, sino que ahora después de dos meses, se han acumulado otros problemas que representan un evidente riesgo para nuestra fuente de empleo", añadieron.

Video: Uber Llega a Acuerdo con Taxistas de CDMX de Cara al Mundial 2026: ¿En Qué Consiste?

Aquella vez expusieron tres demandas:

Que no se diseñara un "traje a la medida" a favor de los taxis por aplicación modificando las normas legales vigentes Que la autoridad competente sancionara, combatiera y erradicara los servicios ilegales de transporte de pasajeros en los aeropuertos Que se expidieran los permisos necesarios a todo aquel interesado que satisfaga los requisitos legales, para así atender la demanda de los usuarios del servicio

"Desafortunadamente, sólo nos engañaron y jamás cumplieron con el acuerdo que hicieron con nosotros y a dos meses de distancia, surgieron otros problemas que tampoco han querido atender las autoridades", reprocharon.

Además, indicaron que las iniciativas promovidas por los senadores Luis Donaldo Colosio (MC) y Claudia Anaya Mota (PRI) son un "traje a la medida" para beneficiar a las aplicaciones de transporte, lo que, aseguraron, representa una amenaza para su actividad y explicaría la falta de respuesta de las Secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a sus solicitudes.

¿Cuál fue la respuesta del AICM?

Horas después de que circulara el anuncio de los permisionarios, el Grupo Aeroportuario Marina dijo que mantiene abiertos los canales de diálogo, en un intento de apaciguar los ánimos.

Negó que se afecte la administración u organización interna de los taxistas y expuso las gestiones realizadas a favor de los transportistas autorizados, tales como:

Rehabilitación de infraestructura, accesibilidad, iluminación y videovigilancia en andadores y puntos de ascenso y descenso de pasajeros, para que los usuarios puedan elegir transporte cerca de ambas terminales.

Gestiones para reducir las contraprestaciones aplicables a los taxis autorizados del AICM, medida ya aprobada para favorecer mejores tarifas.

Modernización del servicio de taxi con herramientas tecnológicas y procesos de actualización operativa para mejorar la atención, seguridad, rapidez, competitividad y eficiencia del servicio.

GRUPO AEROPORTUARIO MARINA FIJA POSTURA ANTE SEÑALAMIENTOS DE TAXIS PERMISIONARIOS EN EL AICM E INFORMA ACCIONES DE MEJORA pic.twitter.com/5cfjHq5BGP — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 13, 2026

"Respecto a las inquietudes relacionadas con plataformas digitales de transporte, se reitera que, cualquier decisión o adecuación normativa corresponde exclusivamente a las autoridades competentes y deberá apegarse en todo momento al marco jurídico aplicable, privilegiando la seguridad, el orden y la equidad en la prestación del servicio de transportación terrestre", señaló un comunicado.

Video: Operativo de la Guardia Nacional en el AICM: Atienden Demanda de Taxistas contra Transporte por Aplicación.

¿Cuándo será la movilización?

La mega marcha de los taxistas no tiene fecha definida. Pero los permisionarios amagaron con acudir a la "solidaridad" de otros aeropuertos en el país, así como apoyarse de otras organizaciones que "atraviesan por conflictos en la defensa de sus legítimos intereses".

En específico, señalaron que buscarían un contacto con la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Convocamos a todos los taxistas autorizados a una magna movilización social que se realizará en los próximos días, para exigir la atención de las demandas iniciales y además, la solución de todas las demandas ya mencionadas", pidieron.

Los inconformes manifestaron la necesidad de que su voz y presencia "sean incuestionables".

Apuntaron que la Guardia Nacional realiza operativos en el AICM, pero en realidad los transportistas ilegales siguen trabajando sin problemas, por lo que consideran que las acciones de vigilancia solo son una simulación.

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ASJ

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