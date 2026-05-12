Activan Alerta Roja por Lluvia Hoy en CDMX: Esta es la Alcaldía con Intensificación por Tormenta

Por segundo día consecutivo, se esperan fuertes lluvias en distintos puntos de la CDMX, por lo que la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió una Alerta Roja para esta tarde y noche del 12 de mayo 2026.

Las autoridades pide a la ciudadanía tomar precauciones.

"Se activa Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 12/05/2026 en la demarcación: Gustavo A. Madero".

Aquí en N+ te informamos el minuto a minuto sobre las afectaciones por las lluvias.

Además, se actualizó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche de hoy en: Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.

VIDEO: Lluvia en CDMX: Tormenta Provoca Afectaciones en Varias Alcaldías Hoy 12 de Mayo 2026

Piden extremar precauciones

Ante la Alerta Roja, las autoridades piden extremar precauciones, ya que indican que las lluvias intensas o torrenciales pueden generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas. Crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos. Encharcamientos, así como posibles deslaves en laderas. Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomiendan no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua

Caminar sobre puentes y banquetas.

Ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles; en lo posible, espera a que disminuya.

Y si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos.

Alerta Roja

La Alerta Roja de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX es el nivel más alto del sistema de alertamiento por fenómenos meteorológicos. Las autoridades la activan cuando se prevén lluvias extremadamente intensas en un periodo corto o hay afectaciones graves ya ocurriendo.

Segundo día de Alerta

La noche del lunes se activó por la noche la Alerta Púrpura lo que provocó inundaciones importantes en la CDMX, con autos varados en bajopuentes y usuarios afectados en las Líneas del Metro.

¿Qué sigue de la Alerta Roja?

Lo que sigue en el semáforo de alertamiento es la Alerta Púrpura. Se activa cuando se registra una lluvia mayor a 70 litros por metro cuadrado en 24 horas. También cuando hay viento de 80 kilómetros por hora (km/h), caída de granizo muy grande, altas temperaturas mayores a 36 grados o temperaturas bajas de menos 3 grados y otro escenario en esta alerta son para las nevadas, en caso de que ocurriera.

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