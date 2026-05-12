¿Qué Hacer Si Activan Alerta Púrpura por Lluvia en CDMX? Piden Tomar Precauciones Inmediatas

¿Sabías que la alerta púrpura es el nivel más alto del Sistema de Alertamiento Meteorológico del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)? Se activa cuando el clima llega a su nivel más crítico.

Por ello, aquí en N+ te contamos qué hay que hacer cuando se emite una alerta púrpura en la capital mexicana, como ya ocurrió este mes de mayo 2026 debido a lluvias intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.

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Red de Alerta Temprana de la CDMX

La alerta púrpura es uno de los cinco niveles de la Red de Alerta Temprana de la CDMX, un sistema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC):

Busca mitigar los daños que pueden ocasionar varios fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México.

que pueden ocasionar varios fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México. Está integrado por cinco niveles de alerta: verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura.

Su clasificación incluye alertas para lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

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¿Qué es la alerta púrpura?

La alerta púrpura es el nivel más alto de la Red de Alerta Temprana capitalina; se activa cuando ocurren fenómenos meteorológicos intensos que se registran pocas veces y que ocasionan daños graves.

“Se activa cuando se prevén lluvias extremas, muy intensas y con potencial de causar inundaciones severas, deslaves, caída de árboles, afectaciones en vialidades y daños a viviendas”, señaló el Gobierno capitalino en redes sociales.

El código púrpura significa específicamente:

Lluvias mayores a 70 mm (en un periodo corto).

Vientos fuertes (posible caída de ramas o estructuras).

Alta probabilidad de afectaciones mayores a la población.

Es decir, se activa cuando se registra una lluvia mayor a 70 mm en 24 horas. Pero además, cuando hay viento de 80 kilómetros por hora (km/h), cuando cae granizo muy grande, cuando hay altas temperaturas mayores a 36 grados, cuando hay temperaturas bajas de -3 grados y otro escenario previsto en el nivel es nevada abundante, en caso de que ocurriera.

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¿Qué hacer en caso de alerta púrpura?

En este marco, las autoridades capitalinas dieron a conocer recomendaciones en caso de que se active esta alerta:

Evita salir de casa si no es indispensable. No intentes cruzar calles o avenidas inundadas. Aléjate de árboles, bardas, postes y cables de luz. Ten a la mano una mochila de emergencia. Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas. Desconecta aparatos eléctricos. Procura permanecer en un lugar seguro.

La alerta púrpura se activa en la Ciudad de México cuando el clima llega a su nivel más crítico.



Sigue estas recomendaciones y mantente a salvo. pic.twitter.com/MohPFBlQXa — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 12, 2026

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Con información de N+.

spb