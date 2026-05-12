¿Cuánta Lluvia Cayó Ayer en CDMX? Esta Cantidad de Agua Causó Inundaciones en Mayo 2026

El Valle de México registró ayer lluvias intensas que ocasionaron inundaciones en varias zonas, por lo que incluso se activaron las alertas máximas en la Ciudad de México (CDMX).

Aquí en N+ te decimos cuál fue el volumen de lluvia registrado en la capital mexicana, así como las alcaldías donde se presentaron más precipitaciones, de acuerdo con información del Gobierno de la CDMX.

En el sur, en la carretera Picacho-Ajusco, hubo fuertes corrientes que arrastraron varios coches.

En un bajopuente rescataron a los pasajeros de una pipa de gas que quedaron varados.

En la colonia Lomas de Padierna, el agua cubrió por completo los carros.

Las afectaciones se extendieron a otras zonas como el norte y el Estado de México.

En Naucalpan desbordó el Río Hondo.

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¿Cuál fue el volumen de lluvia?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, el volumen de lluvia registrado en la capital, hasta el corte de las 20:00 horas, superó los 9.4 millones de metros cúbicos.

Los niveles más altos de precipitación se presentaron en las siguientes estaciones pluviométricas:

La Venta con 41 mm, en Cuajimalpa.

Yaqui con 38.5 mm, en Cuajimalpa.

Santa Fe con 34.25 mm, en Cuajimalpa

Cartero con 30.75 mm, en Cuajimalpa.

El Venado con 38 mm, en Huixquilucan, Estado de México.

EP Picacho Homún con 35.75 mm, en Tlalpan.

Tanque Lienzo con 34.5 mm, en Álvaro Obregón.

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Afectaciones en poniente y sur de CDMX

Según un comunicado oficial, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), atendieron al menos 18 encharcamientos en Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Además, se registraron 10 árboles caídos, 10 postes caídos y cuatro cortocircuitos.

“Derivado de la intensa bajada de agua proveniente de la parte alta de Tlalpan, permanecen cerrados ambos sentidos de Periférico y Picacho Ajusco. Para mitigar las afectaciones, personal de la SEGIAGUA y de la SGIRPC activó seis equipos de bombeo con capacidad conjunta de 500 litros por segundo”, informó anoche el Gobierno capitalino.

Añadió que se iniciaron también labores de bombeo para atender inundaciones en el Puente de Zentlapatl, en la alcaldía Cuajimalpa.

Otros encharcamientos se registraron en Homún, colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, así como en avenida Arteaga y Salazar, colonia Contadero, en Cuajimalpa.

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Con información de N+.

spb