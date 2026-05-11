¿Por Qué Bajó la Temperatura en CDMX? Por Este Motivo Habrá Lluvia Hoy y Mañana

¡No bajes la guardia! Hoy y mañana, 11 y 12 de mayo de 2026, continuarán las lluvias y el descenso en las temperaturas en la zona centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí en N+ te decimos a qué se debe dicho cambio y te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo en la capital mexicana.

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¿Por qué hay lluvia en la CDMX?

Tanto el descenso en la temperatura como la lluvia en la CDMX se deben a la presencia del frente frío número 50 y la masa de aire polar que lo impulsa.

De acuerdo con el SMN, el sistema frontal se desplazará este lunes sobre el norte y noreste del territorio nacional.

Se combinará con un canal de baja presión, con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica, lo cual propiciará lluvias en 16 entidades, incluida la Ciudad de México.

Según el pronóstico, las lluvias en la capital mexicana serán fuertes, mientras que en el Estado de México se prevén intensas. En ambas regiones podrían registrarse descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Simultáneamente, la masa de aire frío asociada al frente originará rachas de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

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Seguirá afectación de frente frío 50

En su pronóstico ampliado, el Meteorológico Nacional detalló que mañana martes 12 de mayo, el frente frío 50 se extenderá sobre la región media del golfo de México y oriente del país.

En interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México e inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en esas regiones, además de la Mesa Central.

Mientras que la masa de aire frío mantendrá el descenso de las temperaturas diurnas en el oriente y centro de México.

Lluvia en CDMX hoy 11 de mayo

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este lunes se prevén lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos acompañados de posible actividad eléctrica y caída de granizo; así como vientos con racha cercanas a 50 km/h.

Advirtió sobre lluvias de las 15:00 a las 00:00 horas y vientos de 16:00 a 21:00 horas.

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Con información de N+.

spb