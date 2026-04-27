Motociclistas Lideran Muertes Viales en CDMX en 2025: 50% de las Víctimas

En la Ciudad de México (CDMX), durante 2025, los motociclistas se consolidaron como el grupo más vulnerable en accidentes de tránsito, evidenciando una crisis que va más allá de las cifras generales. Aunque el número total de muertes bajó 20%, al pasar de 530 en 2024 a 424 en 2025, la realidad es alarmante: la mitad de las víctimas fatales eran usuarios de motocicleta. Este dato refleja un problema estructural que combina crecimiento desordenado, falta de infraestructura y una convivencia vial cada vez más tensa.

El boom de motocicletas que está rebasando a la ciudad

El incremento acelerado en el uso de motocicletas en la CDMX es uno de los factores clave detrás del aumento en los accidentes viales. Este medio de transporte se ha vuelto cada vez más popular debido a su bajo costo, facilidad de movilidad y rapidez frente al tráfico. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado por una planeación urbana adecuada ni por infraestructura suficiente para integrarlas de forma segura al ecosistema vial.

Agustín Ortega, académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO) CDMX, ha analizado este fenómeno desde la movilidad urbana y advierte sobre sus implicaciones.

“Hoy cerca de los 700 mil vehículos que se están moviendo, son motocicletas. Naturalmente hay más accidentes porque hay más motocicletas, sin embargo, también deja ver un tema de infraestructura porque la ciudad no fue pensada para una motocicleta, sino para un automóvil”.

El dato es contundente: cientos de miles de motocicletas circulan diariamente en una ciudad que nunca fue diseñada para ellas, lo que incrementa el riesgo para motociclistas, peatones, ciclistas y automovilistas.

Motociclistas Son el Grupo con Más Muertes por Accidentes Viales en CDMX

Estas son las avenidas más peligrosas para motociclistas

Algunas de las principales vialidades de la CDMX concentran el mayor número de accidentes mortales. En 2025, avenidas como Anillo Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, Eje 5 Sur y Calzada de Tlalpan encabezaron la lista de puntos críticos.

Estas arterias se caracterizan por alta densidad vehicular, velocidades elevadas y múltiples puntos de conflicto entre distintos tipos de transporte. La combinación de estos factores crea escenarios de alto riesgo, especialmente para quienes viajan en motocicleta, ya que cuentan con menor protección ante impactos.

Imprudencia y falta de reglas claras agravan la crisis vial

El problema no solo es estructural. También hay un componente importante de comportamiento vial. Peatones, ciclistas y automovilistas coinciden en que algunas prácticas imprudentes de motociclistas elevan el riesgo de accidentes. Entre las más señaladas están la invasión de carriles exclusivos, el irrespeto a semáforos y las maniobras peligrosas entre carriles.

“Invaden los espacios de las bicicletas, eso es preocupante hay muchos accidentes por lo mismo. No respetan los semáforos”.

“No saben manejar, se meten cuando ya no ven paso”.

“El mismo motociclista en su imprudencia, rebasa y no toma la precaución de que el vehículo puede venir a más velocidad que uno”.

Incluso, algunos motociclistas reconocen que la imprudencia al conducir también es parte del problema y que muchas veces las decisiones al volante aumentan el peligro.

Una ciudad sin reglas claras para cada tipo de vehículo

Especialistas coinciden en que la CDMX enfrenta un vacío en regulación e infraestructura específica para motocicletas. Actualmente, la mayoría de las normas y el diseño urbano siguen centrados en automóviles, dejando en desventaja a otros medios de transporte.

Agustín Ortega, académico de la IBERO CDMX, plantea que la solución pasa por diferenciar claramente a cada tipo de vehículo dentro del reglamento y en el espacio urbano.

“El reglamento de tránsito tendría que empezar a tratar a cada vehículo por separado. La infraestructura de la ciudad tendría que empezar a definir dónde pueden estar y dónde no pueden estar ciertos vehículos, porque no es lo mismo en masa y velocidad un automóvil que una moto que una bici. Tendría que haber algunas avenidas donde no puede haber motos y otras donde no puede haber automóviles y otras donde la bicicleta definitivamente no tendría que entrar”.

La falta de esta diferenciación genera conflictos viales constantes y aumenta la probabilidad de accidentes graves.

¿Cómo frenar las muertes de motociclistas en la CDMX?

Expertos en movilidad advierten que, si no se toman medidas urgentes, el crecimiento del uso de motocicletas seguirá traduciéndose en más riesgos y más muertes. Entre las acciones prioritarias destacan mejorar la infraestructura vial, diseñar regulaciones específicas, fortalecer la educación vial y garantizar el cumplimiento de normas.

El desafío no es menor. La CDMX enfrenta una transformación en sus patrones de movilidad que exige respuestas rápidas y bien diseñadas. De lo contrario, las cifras podrían dejar de ser una advertencia para convertirse en una nueva normalidad.

Historias recomendadas: