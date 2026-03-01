Motociclista Sufre Aparatosa Caída por un Bache en Calzada de Tlalpan

Un enorme bache sobre Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más transitadas de la Ciudad de México, ha encendido las alertas entre automovilistas y motociclistas, luego de que se difundiera un video en el que un conductor de motocicleta sufre una aparatosa caída al no poder esquivar el hoyo.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa el momento exacto en que la llanta delantera de la moto queda atorada en el bache, provocando que el biker salga proyectado hacia el frente y caiga de lleno sobre el asfalto. La motocicleta termina encima del conductor, quien permanece tendido durante varios minutos mientras otros usuarios de la vía reaccionan de inmediato.

Automovilistas que presenciaron el accidente detuvieron la circulación para evitar que otros vehículos pasaran por encima del hombre lesionado y para brindarle ayuda. En el clip también se aprecia a otro motociclista descender rápidamente de su unidad para auxiliar al afectado y retirar la motocicleta que lo mantenía parcialmente inmovilizado.

¿Qué le pasó al motociclista?

A pesar de lo aparatoso del incidente, el motociclista logró ponerse de pie por su propio pie y, según se observa en el video, no fue necesario solicitar una ambulancia en ese momento. No obstante, el hecho generó preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.

Vecinos y conductores han hecho un llamado a las autoridades de la capital para que atiendan de manera urgente el deterioro de la carpeta asfáltica en Calzada de Tlalpan, pues advierten que el enorme bache representa un riesgo constante y podría ocasionar accidentes de mayor gravedad si no se repara a la brevedad.

