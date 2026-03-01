Concierto de Shakira en el Zócalo: Miles de Fans Llegan al Centro Histórico Para El Show

Todo está listo para recibir a Shakira en el Zócalo de Ciudad de México en un evento masivo con respaldo institucional y participación de la iniciativa privada.

Y ya hay personas que están ingresando a las inmediaciones del centro histórico de CDMX para disfrutar del concierto.

Esta no es la primera vez que la cantante colombiana actúa en la Plaza de la Constitución, pues hace casi 20 años, en 2007, cantó frente a más de 200 mil personas que acudieron a verla.

Se espera que hoy 1 de marzo de 2026, la famosa, originaria de Barranquilla, Colombia, rompa un récord de asistencia histórico que hasta el momento tiene la banda argentina Fabulosos Cadillacs, quienes reunieron alrededor de 300 mil personas en la plancha del Zócalo de CDMX.

¿Qué hacer para tener mejor lugar para ver a Shakira en concierto gratuito?

Para obtener un buen lugar para ver a Shakira se recomienda llegar desde temprano como lo están haciendo ya muchos fans.

Se recomienda llevar protector solar y ropa cómoda.

Para el concierto de Shakira, se instalaron pantallas gigantes en las vialidades aledañas al Zócalo, en la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución para todas las personas que no logren ingresar a la Plaza de la Constitución.

