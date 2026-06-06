Con Repique de Campanas y Vítores, España Celebra la Llegada de León XIV al País

El papa León XIV fue recibido entre vítores y repique de campanas en todos los templos de Madrid, en el inicio del viaje pastoral que el pontífice realizará durante siete días en España.

El avión del sucesor de Pedro aterrizó alrededor de las 10:15 horas (tiempo local) en el Aeropuerto de Barajas, en el cuarto viaje internacional de Robert Francis Prevost.

La gira papal estará marcada por el carácter social, ya que León XIV se reunirá con jóvenes, personas sin hogar, voluntarios, presos, grupos de asistencia y caridad y con migrantes.

En la capital española, el pontífice tendrá tres maratónicas jornadas, antes de visitar Barcelona y Canarias, en un despliegue organizativo importante en este viaje, cuyo lema es Alzad la mirada.

León XIV fue recibido por los reyes de España y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar paso a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, con los himnos tanto del país anfitrión como del Vaticano.

Primer día en España

Tras el protocolo formal con la realeza española y figuras políticas, entre las que figuran 13 ministros, se prevé que el papa ofrezca un discurso en el Salón de Columnas. Después el rey hará su intervención.

Después, León XIV, de 70 años, hará su traslado hacia la Nunciatura Apostólica, residencia durante estos días, en el papamóvil, aunque en la plaza de Colón, pasará a un auto cerrado.

Por la tarde, el papa quiere dejar constancia de la importancia de la dimensión social de la Iglesia, pues visitará el centro para personas sin hogar Cedia 24 horas, gestionado por Cáritas, en el barrio de Carabanchel.

El líder religioso tendrá un encuentro con jóvenes en la plaza de Lima, donde se prevé que una multitud se agolpe para escuchar al papa, posterior a la presentación de actuaciones musicales.

Ahí, en un escenario a 4.5 metros de altura, Prevost responderá a los jóvenes sus inquietudes, que se espera sean sobre la crisis de vivienda y la familia, así como las guerras y tensiones mundiales.

Será un reto para la ciudad, ya que el evento coincide con uno de los 10 conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano, situado a una docena de kilómetros, y que también congrega a decenas de miles de seguidores.

Quince años de la última visita papal

Las expectativas son altas, ya que se trata del regreso de un papa a España 15 años después de que el último líder de la Iglesia católica estuviera en ese país, en la figura de Benedicto XVI.

Además, este viaje a España es el primero a un país de la Unión Europea en el pontificado de León XIV, del que se acaba de cumplir un año, el pasado 8 de mayo.

Agenda del papa en España

El domingo 7, lunes 8 y parte del martes 9 de junio, el papa seguirá en Madrid antes de salir rumbo a Barcelona, donde llegará por la tarde y estará hasta el miércoles 10 del mismo mes.

A primera hora del jueves 11 de junio, saldrá del aeropuerto barcelonés Josep Tarradellas hacia Las Palmas, en Canaria, donde estará hasta el 12 de junio antes de viajar a Roma.

Con información de N+ y EFE

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