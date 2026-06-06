Con Repique de Campanas y Vítores, España Celebra la Llegada de León XIV al País

Se trata del cuarto viaje internacional de Robert Francis Prevost; con esta visita pastoral, se rompen 15 años de ausencia de un papa a tierras españolas

Papa León XIVEl papa León XIV estará en España durante seis días. Foto: Reuters

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España celebra la llegada del papa León XIV tras 15 años de espera. El pontífice inicia su visita pastoral en Madrid, marcada por encuentros con jóvenes y grupos vulnerables.

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