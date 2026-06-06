¿Por Qué la NASA Ordenó a Astronautas de la Estación Espacial Internacional Preparar Evacuación?

La NASA ordenó a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que subieran a su nave ante una emergencia presentada del lado ruso

Estación Espacial InternacionalNASA ordenóa los astronautas de la Estación Espacial Internacional guarecerse en su nave. Foto: Reuters

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Emergencia en la Estación Espacial Internacional: astronautas listos para evacuar por problemas en el ala rusa. Descubre cómo la NASA y Roscosmos manejan la situación.

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