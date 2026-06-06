¿Por Qué la NASA Ordenó a Astronautas de la Estación Espacial Internacional Preparar Evacuación?

La Estación Espacial Internacional (EEI) vivió una emergencia este viernes 5 de junio. La NASA ordenó a los astronautas a bordo que se resguardaran en su nave ante un incidente ocurrido del lado ruso de la estación espacial.

Este 2026 la EEI ya vivió la evacuación de una misión ante una emergencia médica que tuvo que ser atendida en órbita.

La EEI está habitada desde noviembre del año 2000 y habrá permanecer activa hasta el año 2030.

Viernes de adrenalina en la EEI

Un problema en el ala rusa de la Estación Espacial Internacional obligó a los astronautas a refugiarse en su nave. La NASA ordenó a los tripulantes que se resguardaran, mientras los cosmonautas trabajaban en una fuga de aire en su módulo.

Los cosmonautas suspendieron los trabajos después de dos horas. La NASA aclaró que dicha fuga no es nueva, pero señaló que optó por mantener a los astronautas preparados ante una posible evacuación.

No obstante, los elementos de la agencia espacial rusa, Roscosmos, ni siquiera inició los trabajos para reparar la fuga. La agencia señaló que esperará a la realización de nuevas mediciones del desperfecto.

El episodio a bordo de la EEI está lejos de ser frecuente. No obstante, tanto la NASA como Roscosmos han mostrado preocupación previamente no las grietas en el módulo ruso

Aunque este episodio no es común, la NASA advirtió de que la aparición de grietas en el módulo Zvezdá (Estrella, en ruso), que se mantiene en órbita desde junio del año 2000. El resto de la EEI entró en funcionamiento oficialmente unos pocos meses más tarde, en noviembre del mismo año.

Las mujeres astronautas Christina Koch y Jessica Meir en la EEI en 2019. Foto: Reuters

La EEI no fue la primera estación espacial

La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a 400 kilómetros de altura. Aunque es un símbolo de cooperación internacional y un hito de la exploración espacial, no fue la primera estación modular permanente en órbita.

Ese mérito corresponde a la Estación Espacial Mir (Paz, en ruso) que lanzó la Unión Soviética en 1986 y que fue visitada en varias ocasiones por astronautas internacionales en los años noventa hasta su jubilación en el año 2001. La Mir comenzó a presentar varios daños tras un incendio en 1997 y salió de órbita después de que sus operaciones se pasaran a la EEI.

Pero esta ni siquiera fue la primera estación espacial. Para cuando fue lanzada la Mir, la URRS ya tenía un largo historial en la materia. En 1971, puso en órbita la Saliut 1 (que significa Salva).

Esta estación orbitaba la Tierra a una altura inferior, apenas 200 kilómetros. Aunque permaneció 175 días en órbita, no siempre se le menciona en la historia de la exploración espacial debido a que estuvo marcada por la tragedia.

Después de habitarla solo 23 días, los cosmonautas de la misión Soyuz 11 murieron mientras volvían a la Tierra. La falla de una válvula provocó que se despresurizara la nave, lo que provocó que fallecieran por asfixia. Estos tres cosmonautas son las únicas personas que han fallecido por encima de la línea de Kármán, que divide arbitrariamente el espacio de la atmósfera y que se ubica a 100 kilómetros de altura.

Estados Unidos y Rusia tomarán caminos separados en el espacio

Desde el año 2000, casi 300 astronautas de 26 países han habitado los módulos de la Estación Espacial Internacional. La mayoría de ellos han sido estadounidenses, seguidos por cosmonautas y por astronautas japoneses y canadienses.

No obstante, la EEI tiene los días contados. La NASA anticipa que esta deje de operar en el año 2030. Estados Unidos comenzará a colaborar con empresas privadas, que podrán sus propios módulos en órbita.

Por su parte, Rusia planea lanzar la Estación de Servicio Orbital Rusa (ROSS). Esto significa que, en la próxima década, habrá al menos tres estaciones espaciales habitadas de forma permanente alrededor del planeta, pues China mantiene ya la Estación Espacial Tiangong (Palacio Celestial, en chino).

En este momento la EEI es tripulada por siete personas: los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev; el astronauta de la NASA Chris Williams y los miembros de la misión Crew 12 de Space X: Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev.

Con información de EFE