Meteorito del Sahara, Tan Viejo como la Tierra, Habría Sido Parte de un Planeta Desaparecido

Un meteorito descubierto en el desierto del Sahara, más viejo que la Tierra, sería parte de un planeta desaparecido que habitó en la infancia del sistema solar

Meteorito de angritaMeteorito de angrita tan antiguo como la Tierra revela existencia de planeta perdido. Foto: Universidad de Colorado en Boulder

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El meteorito NWA 12774, hallado en el Sahara, revela la existencia de un protoplaneta desaparecido. ¿Qué nos dice sobre la infancia del sistema solar?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+