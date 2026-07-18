¿Qué Hacer Si Ves Caer un Meteorito? Te Explicamos Por Qué Podrías Descubrir Vida en una Roca

Los meteoritos son un fenómeno mucho más común de lo que podría pensarse. Cada día, caen sobre la Tierra 44 toneladas de roca proveniente del espacio, pero pocos saben qué hacer en esa situación. Por ello te explicamos qué debes hacer si ves caer un meteorito y cómo actuar si tienes la oportunidad de recogerlo.

Meteorito que cayó en una casa podría revelar el origen de la vida

El 16 de julio del 2024, un meteorito cayó en el techo de una casa en Hillsborough, Nueva Jersey. La probabilidad de que una roca espacial golpee una casa puede parecer baja, pero es mucho más improbable que los dueños sepan qué hacer.

Gracias a que el dueño de la casa sabía cómo actuar, ahora en Science Advances se ha publicado un estudio que revela el hallazgo de algunos ingredientes indispensables de la vida en un meteorito. Esta roca provocó un enorme estruendo sobre Nueva York cuando entró a la atmósfera a 14 kilómetros por segundo.

Pudo haber caído en el patio de una persona entre millones. Sin embargo, para fortuna nuestra, impactó justo en el techo de alguien que sí sabía qué hacer al estar ante una roca espacial.

Meteorito que cayó en Nueva Jersey con pistas sobre el origen de la vida. Foto: SETI

El estudio ha encontrado aminoácidos y otras moléculas producto de la química orgánica (aquella que se basa en las interacciones del carbono). Este descubrimiento apunta a que muchos de los ingredientes que hicieron posible la vida en la Tierra surgieron durante la infancia del sistema solar.

Al respecto, Peter Jenniskens, autor principal de la investigación, no dudó en elogiar la intervención del dueño de la casa donde cayó la roca:

“Gracias a la rápida reacción del propietario, este meteorito está entre las condritas carbonáceas en mejor estado de conservación que conocemos”.

¿Qué hacer y qué no si presencias la caída de un meteorito?

¿Pero qué hizo este hombre que permitió el hallazgo de una pista sobre el origen de la vida? Hay varias pistas en la declaración que dio a la prensa:

“Estaba en casa en ese momento, oí un fuerte estruendo y encontré un agujero en el techo del dormitorio principal. Percibí un fuerte olor a azufre y vi muchos fragmentos negros, junto con escombros y polvo negro que cubrían mi cama, la alfombra y las áreas circundantes”.

El agujero en el techo, por supuesto, indicaba qué había ocurrido. No obstante, el color negro de los fragmentos y el olor a azufre fueron la pista decisiva para que él supiera cómo actuar.

Después de hallar el meteorito, el hombre siguió este protocolo:

No tocó los fragmentos de meteorito cuando aún estaban calientes.

Se puso guantes desechables.

Cogió los fragmentos con aluminio.

Colocó estos pedazos de meteoritos en frascos de vidrio.

Con estos simples pasos, este hombre consiguió que los científicos pudieran analizar un meteorito en condiciones idóneas. Y es que gracias a estos pasos, el meteorito llegó a sus manos sin contaminación de materia orgánica terrícola.

¿Dónde puedes reportar la caída de un meteorito en México?

Si ves un bólido en el cielo o presenciaste la caída de un meteorito, puedes hacer un reporte a la Organización Internacional de Meteoros (IMO, por sus siglas en inglés). Ahí deberás rellenar un formulario en donde compartirás la hora, el sitio donde ocurrió la observación y otros datos importantes para precisar las circunstancias del avistamiento.

En México, puedes enviar un reporte a la Red Mexicana de Meteoros, que pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM. Esta iniciativa es dirigida por la científica Guadalupe Cordero. Además, especialmente si presenciaste el impacto de un meteorito, puedes hacer un reporte ante Protección Civil.

¿Si caen tantos meteoritos todos los días, por qué no has visto ninguno?

En este caso, la respuesta es sencilla: muy probablemente sí has visto meteoritos a lo largo de tu vida, pero no sabías reconocerlos. Todos los días caen sobre la Tierra 44 toneladas de material proveniente del espacio.

Cuando vemos estrellas fugaces, estamos presenciando una fracción de las toneladas de materia que se incorporan a la Tierra. En cuanto a los meteoritos, una roca proveniente del espacio es casi indistinguible de una roca común para los ojos inexpertos.

Quienes salen a caminar en áreas naturales muy probablemente se han cruzado con más de un meteorito, pero ha sido indistinguible de una piedra para la gran mayoría de ellos.