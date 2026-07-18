Astronomía

¿Qué Hacer Si Ves Caer un Meteorito? Te Explicamos Por Qué Podrías Descubrir Vida en una Roca

El impacto de pequeños meteoritos es mucho más común de lo que podría pensarse; por ello te explicamos qué hacer si ves uno y cómo podrías contribuir a descubrir vida extraterrestre

Estrella fugaz en el cielo¿Qué hacer si veo caer un meteorito? Esto debes saber. Foto: Reuters

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Un meteorito en Nueva Jersey reveló ingredientes de la vida. Aprende cómo puedes contribuir a la ciencia si encuentras una roca espacial. ¡Podrías hacer un descubrimiento crucial!

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