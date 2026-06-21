Meteorito Marciano Cambia lo que Sabemos sobre la Geología del Planeta Rojo

Un equipo internacional de investigadores identificó, por primera vez en la historia, un fragmento de roca con granate dentro de un meteorito marciano. El hallazgo fue publicado el 16 de junio de 2026 en la revista Geochemical Perspectives Letters y plantea que la diversidad mineral de Marte podría ser considerablemente mayor de lo que la ciencia había documentado hasta ahora.

El meteorito es el NWA 8171, una pieza de brecha de regolito marciano que pertenece a un grupo de 18 meteoritos emparejados, todos de la misma caída. Los fragmentos de roca que contiene provienen, según los autores, de las antiguas tierras altas del hemisferio sur de Marte, con algunos clastos de aproximadamente 4,400 millones de años de antigüedad. La roca fue compactada en forma de brecha durante un evento de impacto hace unos 1,500 millones de años.

El granate que Marte no debería tener

Dentro de esa roca, los investigadores detectaron un clasto redondeado de unos 540 por 830 micrómetros que contiene andradita, una variedad de granate. En la Tierra, el granate es un mineral ampliamente asociado a procesos metamórficos y metasomáticos; en Marte, nunca había sido identificado en ninguna muestra.

El clasto presenta dos zonas mineralógicamente distintas: una dominada por andradita y diópsido, y otra por feldespato potásico y augita. En la Tierra, ensambles similares aparecen tanto en rocas ígneas alcalinas como en entornos de metamorfismo de contacto como los denominados skarns.

Lo esencial sobre este meteorito marciano

Primera detección de granate en cualquier meteorito procedente de Marte.

Los fragmentos del NWA 8171 tienen hasta 4,400 millones de años de antigüedad.

Marte tiene cerca de 200 minerales conocidos o inferidos, frente a los aproximadamente 6,000 de la Tierra.

La muestra fue analizada en el Royal Ontario Museum de Canadá.

Los autores no descartan que el fragmento sea de origen extraplanetario.

¿Es realmente de Marte o llegó de otro cuerpo celeste?

Una de las preguntas centrales que el estudio deja abierta es si el clasto es genuinamente marciano o si fue depositado en la roca por el impacto de un meteorito externo sobre la superficie del planeta. Para intentar determinarlo, los investigadores analizaron los ratios de manganeso y hierro en los piroxenos del clasto, un marcador geoquímico habitual para distinguir el origen planetario de una roca.

Los resultados son parciales: los valores del dominio rico en feldespato potásico corresponden a los rangos marcianos, pero los piroxenos del dominio con andradita muestran mayor variabilidad y se superponen con los campos composicionales de condritas, la Tierra, la Luna y el asteroide Vesta.

El artículo establece que "la primera identificación de un granate en un meteorito marciano tiene implicaciones importantes", y que el clasto "puede ser la primera muestra de una litología con granate de Marte, que representa una fuente de magma marciana no identificada previamente, un proceso de alteración, un componente impactor del regolito o un evento metamórfico".

Si el origen es marciano, las consecuencias van más allá del mineral en sí. Los investigadores plantean que "el clasto podría registrar las condiciones ambientales de sistemas hidrotermales antiguos asociados con impactos o plutones intrusivos".

Para confirmar definitivamente el origen del fragmento, los autores señalan que serán necesarios análisis de isótopos de oxígeno, los cuales no se realizaron en este estudio para preservar la rareza de la muestra.

El trabajo fue realizado por investigadores adscritos al Royal Ontario Museum, la Universidad de Brock, la Open University del Reino Unido, la Universidad de Trieste, la Universidad de Toronto y la Universidad de Portsmouth.