Meteorito Marciano Cambia lo que Sabemos sobre la Geología del Planeta Rojo

Investigadores hallaron granate en el meteorito marciano NWA 8171, el primero de su tipo, lo que sugiere mayor diversidad mineral en Marte

Meteorito Marciano Cambia lo que Sabemos sobre la Geología del Planeta RojoDentro de esa roca, los investigadores detectaron un clasto. Foto: Pixabay / Ilustrativa

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