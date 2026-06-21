Cae Alias Marlon, Mano Derecha de Iván Mordisco de las FARC en Operativo Militar en Colombia

El jefe de las disidencias de las FARC en Cauca murió en combate. Gustavo Petro calificó la operación como uno de los golpes más severos contra las estructuras armadas ilegales.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon. Foto: EMC FarcIván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon. Foto: EMC Farc

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Operativo en Cauca: muere alias Marlon, líder de las disidencias de las FARC. Petro subraya el debilitamiento de estructuras armadas ilegales. ¿Cómo impactará esto en la paz y seguridad del país?

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Cae Alias Marlon, Mano Derecha de Iván Mordisco de las FARC, en Operativo Militar en Colombia