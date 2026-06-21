Cae Alias Marlon, Mano Derecha de Iván Mordisco de las FARC, en Operativo Militar en Colombia

La ofensiva de las Fuerzas Militares colombianas contra las disidencias de las FARC dejó como resultado la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, considerado por las autoridades como uno de los principales líderes del Estado Mayor Central (EMC) y hombre de confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El anuncio fue realizado este sábado por el presidente de Gustavo Petro, quien informó a través de sus redes sociales que el jefe insurgente murió durante un enfrentamiento en el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Según el mandatario, alias Marlon encabezaba los frentes guerrilleros que operaban en esa zona y era responsable de múltiples ataques contra la población, incluidos integrantes de comunidades indígenas. Petro aseguró que la estructura criminal bajo su mando quedó debilitada tras el operativo, que también permitió la incautación de armas, la captura de integrantes del grupo y la liberación de menores de edad.

El presidente calificó la acción como uno de los golpes más importantes propinados por su administración contra las organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico en el suroeste del país. Asimismo, reiteró que su gobierno mantiene la apuesta por la paz, aunque subrayó que esta debe construirse sin ignorar las amenazas que representan los grupos ilegales.

Líder en Cauca

Alias Marlon era señalado como el máximo responsable de las disidencias de las FARC en el Cauca y dirigía el bloque Jaime Martínez, una de las facciones más fuertes del EMC, organización liderada por Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado de Colombia.

Las autoridades también lo acusaban de coordinar extorsiones, acciones armadas y estrategias de control territorial en distintas zonas del departamento. De acuerdo con organismos de seguridad, acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal. Tras haber pertenecido a las antiguas FARC y ser condenado por delitos relacionados con rebelión y tráfico de armas, regresó a la clandestinidad en 2019, tres años después de la firma del acuerdo de paz.

La muerte de alias Marlon ocurre apenas unas horas antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que compiten el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, en una contienda marcada por el debate sobre la seguridad y el avance de los grupos armados en varias regiones del país.