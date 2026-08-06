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Destacan Toluca y León por la Liga MX en Segundo Día de la Leagues Cup 2026

Después de dos días de competencia, la MLS tiene siete victorias por cinco de la liga mexicana

TolucaEn el primer partido de la Leagues Cup jugado en México, el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed arrolló 3-0 al Seattle Sounders. Foto: Reuters.

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León y Toluca brillan en la Leagues Cup 2026, destacando en un día complicado para la Liga MX. ¿Podrán mantener el ritmo ante la MLS?

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