Destacan Toluca y León por la Liga MX en Segundo Día de la Leagues Cup 2026

El segundo día de la primera jornada de la Leagues Cup 2026 no pintó muy bien para los equipos de la Liga MX y solo destacaron Toluca y León, que ganaron sus partidos ante sus rivales de la MLS.

La Fiera apenas se impuso por la mínima, mientras que Los Diablos Rojos hicieron valer su localía para una goleada que pudo ampliarse. El Club Guadalajara rescató el empate en California, sin embargo, no fue contundente para llevarse la bonificación extra por la vía penal.

Atlético de San Luis, Querétaro y Monterrey regresaron a casa con la derrota en la maleta, tras los partidos disputados este miércoles 5 de agosto, y la Major League Soccer (MLS) obtuvo ventaja en el torneo.

Después de dos días de competencia, la liga estadounidense tiene siete victorias por cinco de la Liga MX.

Griezmann encamina la derrota de Monterrey

En Florida, el francés Antoine Griezmann volvió a marcar con el Orlando City y encaminó la victoria 2-1 sobre Monterrey, en el estadio Inter&Co.

A sus 35 años, Griezmann hizo gol en su debut en la MLS ante el San José Earthaquakes, y este miércoles en su primer partido de Leagues Cup también se estrenó anotando.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona hizo el 1-0 al minuto 27 al estirar la pierna izquierda para anticiparse a la marca del defensa colombiano Stefan Medina.

El trinitense Tyrese Spicer firmó el 2-0, de penal, al 60'.

Los Rayados dirigidos por el argentino Matías Almeyda se acercaron 2-1 al 90'+9 con un gol de su refuerzo belga Hugo Cuypers.

Pierden en Texas y Miami

Los clubes de la MLS dieron otro golpe de autoridad con el triunfo del FC Dallas por 2-0 sobre el Querétaro en el estadio Mansfield.

El equipo texano ganó con goles del colombiano Santiago Moreno (47') y del uruguayo Joaquín Valiente (81').

En el estadio Nu, en Miami, la constelación del Inter Miami se impuso 4-2 a un atrevido y exigente Atlético San Luis.

Tras una larga secuencia de pases, la escuadra mexicana se puso en ventaja 1-0 con gol de David Rodríguez (4').

Las Garzas mostraron su poder ofensivo con la visión panoramica del mediocampista brasileño Casemiro y con tres asistencias del lateral izquierdo Noah Allen.

La remontada del Inter fue posible con un doblete del astro argentino Lionel Messi (11', 44') quien además le dio una asistencia al brasileño Micael dos Santos (45'+7). El venezolano Telasco Segovia también aportó un gol (26').

El San Luis intentó seguir en la pelea con el 4-2 que marcó el español Rafael Llorente (51').

Cuando el equipo mexicano vivía uno de sus mejores momentos, el partido fue suspendido por tormenta.

Toluca golea en casa

En el primer partido de la Leagues Cup jugado en México, el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed arrolló 3-0 al Seattle Sounders del legendario entrenador Brian Schmetzer en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

"El Turco" Mohamed ha pugnado por que el torneo también se juegue en territorio mexicano para contrarrestar la desventaja que tienen los clubes aztecas de ser visitantes en los estadios estadounidenses.

"Nosotros hicimos muy buen partido, pateamos al arco 40 veces y era para hacer más goles", dijo luego del partido.

Los Diablos Rojos del Toluca lograron la victoria con goles de Jesús Gallardo (3'), el brasileño Helinho (64') y el uruguayo Federico Viñas (90'+3), recientemente fichado.

Romo falla en la muerte súbita

Chivas y Los Ángeles FC protagonizaron un encuentro de ida y vuelta en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde el conjunto mexicano rescató un empate 1-1, pero terminó cayendo en una dramática tanda de penales por 5-4 para dejar escapar el punto adicional.

LAFC abrió el marcador al minuto 38 por medio del delantero gabonés Denis Bouanga, luego de aprovechar un error en la salida de Chivas.

Sin embargo, el equipo mexicano reaccionó rápidamente y cuatro minutos después encontró el empate con Roberto "Piojo" Alvarado.

Tras finalizar 1-1 en el tiempo reglamentario, el punto extra se definió desde los once pasos. La tanda de penales mantuvo la tensión hasta la muerte súbita, donde Luis Romo falló su disparo y permitió que LAFC se quedara con la bonificación adicional.

Juegos hoy 6 de agosto de la Leagues Cup 2026

La jornada de la Leagues Cup 2026 continuará con seis partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS, de los cuales cinco se disputarán en territorio estadounidense y uno en México.

En Harrison: New York City FC vs Santos Laguna

En Chester: Philadelphia Union vs Cruz Azul

En Chicago: Chicago Fire vs Necaxa

En Austin: Austin FC vs Tijuana

En Ciudad de México: Américavs San Diego FC

En Portland: Portland Timbers vs Puebla

ASJ