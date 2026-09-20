El presidente catarí del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, está siendo investigado en Francia por sospechas de conflicto de intereses, según informaron este domingo los fiscales de la capital francesa.

La investigación preliminar está vinculada a su doble gestión del vigente campeón de la Champions League y del grupo mediático beIN, e implica una reunión sobre derechos de retransmisión con los representantes de la liga de futbol en julio de 2024, según informó la fiscalía, confirmando una información publicada en el diario deportivo L'Equipe.

El presidente del PSG, que ha liderado al campeón de la Ligue 1 francesa desde su adquisición por Qatar Sports Investments en 2011 con el sueño de convertir al equipo en el mejor de Europa, se ha enfrentado a varios procesos judiciales en los últimos años.

Él ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidad alguna, y su abogado insistió ante la AFP en que su cliente "siempre ha actuado de manera independiente, imparcial y objetiva".

La última investigación sobre al-Khelaifi se inició en abril tras un aviso de la asociación anticorrupción Anticor, y los procedimientos se encomendaron a la policía anticorrupción y financiera.

Asimismo, en febrero de 2025 fue acusado de complicidad en abuso de poder relacionado con la votación de los accionistas en una empresa, según informó el jueves una fuente cercana al caso.

Los cargos presentados anteriormente contra Al-Khelaifi por presunta corrupción en relación con las candidaturas de Qatar para los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2017 y 2019 fueron anulados definitivamente a mediados de febrero de 2023 por el Tribunal de Casación francés, que dictaminó que el sistema judicial francés no tenía derecho a procesarlo.

Con información de AFP

ASJ