Deportes

Investigan a Nasser al-Khelaifi, Presidente del PSG, por Conflicto de Intereses

Las pesquisas que implican a Nasser Al-Khelaifi se centran en la posible doble función que desempeña al frente del club parisino y de una cadena de televisión especializada en eventos deportivos

PSGLa última investigación sobre al-Khelaifi se inició en abril tras un aviso de la asociación anticorrupción Anticor. Foto: Reuters.

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