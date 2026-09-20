Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias Fuertes en 13 Estados y Ciclón Tropical en Occidente del País

En contraste, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán

LluviasLa temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C este domingo. Foto: Cuartoscuro.
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