La onda tropical número 40, el monzón mexicano y un ciclón en el occidente del país propiciarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en al menos 13 estados para este domingo, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades llamaron a tomar previsiones, debido a que el sistema meteorológico se desarrollará en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde se espera un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altira. Las precipitaciones se extenderán a entidades aledañas.

Adicionalmente, el monzón mexicano afectará al noroeste del territorio nacional, donde igual se pronostican canales de baja presión. Mientras que la onda tropical 40 de la temporada se desplazará sobre el sureste del país y generará vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Todo ello causará lluvias severas en regiones como el Valle de México y la Península de Yucatán.

Por otra parte, se espera ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y centro) y Yucatán (centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (oeste, suroeste y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (centro, este y sur), Puebla (sur y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (norte y oeste), Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (norte y costa) y Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Tamaulipas.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste y sur).

De 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Veracruz y Tabasco.

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas del Estado de México.

En la tarde, se pronostica ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos o arroyos, deslaves e inundaciones en el suroeste del Estado de México, así como lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 23 a 25 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

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ASJ