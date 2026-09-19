Las próximas 48 horas serán cruciales debido al posible desarrollo de ciclones en el Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en las regiones del sur, suroeste del país, tres zonas de baja formación registran entre el 50 y 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón.

La primera zona de baja presión se encuentra al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán e incrementó de forma considerable su probabilidad de desarrollo ciclónico hasta alcanzar un 80% en las próximas 48 horas. Mientras que para los próximos siete días la proyección se eleva al 90%.

Esta zona se localiza aproximadamente a mil 115 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, con un desplazamiento hacia el norte.

La siguiente zona de baja presión, se ubica en el suroeste de la península de Baja California. Mantiene un 80% de probabilidad para el desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas y en 7 días.

Se encuentra ubicado aproximadamente a mil 780 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; desplazándose hacia el oeste a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CDMX con Lluvias Fuertes y Actividad Eléctrica; Este es el Pronóstico del SMN

La tercera zona de baja presión, se ubica a 2 mil 740 al oeste-suroeste de Punta Eugenia, B.C.S., que se desplaza hacia el oeste.

La zona de baja presión se asocia a los remanentes de la depresión tropical 15-E, mantiene un 10% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en siete días.

El SMN también informó que una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico oriental es vigilada debido a sus posibles efectos meteorológicos.

Según especialistas, en los próximos días tiene potencial de convertirse en un huracán mayor e impactar en tierra en México. Los mayores riesgos por vientos huracanados, oleaje elevado y las lluvias torrenciales se concentran en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

TLS