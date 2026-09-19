Pronóstico del tiempo

Alerta en el Pacífico Mexicano: Vigilan 3 Zonas de Baja Presión Por su Potencial Ciclónico

Alertan que el fenómeno podría alcanzar a convertirse en huracán mayor, mientras se acerca a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit

Foto: ConaguaFoto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+