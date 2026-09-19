Seguridad

Localizan a Pareja con Signos de Violencia en una Brecha de Tuxpan, Veracruz

Habitantes localizaron a las dos personas; cuerpos de emergencia acudieron para brindarles atención y llevarlas a un hospital

Pareja herida y atada encontrada en Tuxpan moviliza a policías y paramédicosPareja herida y atada encontrada en Tuxpan moviliza a policías y paramédicos. Foto: N+

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En Tuxpan, una pareja fue encontrada herida y amarrada en la comunidad Buenos Aires. La policía y paramédicos acudieron al rescate.

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