Una pareja fue encontrada viva con huellas de violencia en una brecha de la comunidad de Buenos Aires, del municipio de Tuxpan. el reporte provocó la movilización de policías del estado y paramédicos.

El hallazgo fue realizado este sábado alrededor de las 13:00 horas por habitantes de la zona, quienes observaron a un hombre y una mujer, de aproximadamente 40 y 35 años, respectivamente tirados a orillas del camino. ambos presentaban lesiones y se encontraban atados de pies y manos.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la pareja presuntamente habría sido abandonada en ese punto por hombres que se desplazaban en dos camionetas con los vidrios polarizados. paramédicos los auxiliaron y posteriormente los trasladaron a un hospital.

Elementos policíacos mantienen bajo custodia a la pareja por considerarse que su integridad aún podría estar en riesgo.

Hasta el momento tanto la secretaría de seguridad pública del estado, ni la fiscalía general han emitido comunicado alguno al respecto sobre este caso.