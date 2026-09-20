Más de 20 años después de presuntamente escapar de un centro penitenciario en el centro del país, un hombre identificado como Luis S. fue recapturado en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, luego de que vecinos reportaran un comportamiento agresivo.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre era buscado desde el 10 de marzo de 2004, cuando presuntamente escapó del Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, junto con otros seis internos considerados de alta peligrosidad.

La fuga habría ocurrido con apoyo de elementos de seguridad del propio centro penitenciario. Después de escapar, Luis S. habría llegado a Nuevo León, donde permaneció durante años llevando una vida de bajo perfil. Incluso, presuntamente habría cambiado su nombre para evitar ser identificado y se habría dedicado a trabajar como carpintero.

La localización del hombre ocurrió en la colonia Gobernadores, en Salinas Victoria, luego de que habitantes de la zona solicitaran apoyo de la Policía Municipal debido a que presuntamente intentaba agredir físicamente a algunos vecinos. Los elementos acudieron al lugar y realizaron la detención del hombre. Sin embargo, durante la revisión de sus datos y particulares, los policías detectaron que la información proporcionada no coincidía.

A partir de esta situación comenzaron las investigaciones para establecer su verdadera identidad. Finalmente, las autoridades presuntamente confirmaron que se trataba de Luis S., quien habría escapado del penal en 2004.

Tras descubrir su identidad, elementos ministeriales participaron en el procedimiento correspondiente y el hombre fue trasladado a un centro penitenciario de Nuevo León. De acuerdo con la información disponible, Luis S. quedó internado en el Penal de Apodaca, donde continuará su proceso legal por una acusación relacionada con una presunta agresión sexual.

Las autoridades deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes, tanto por los hechos recientes que derivaron en su detención como por su presunta participación en la fuga ocurrida hace más de dos décadas.

Después de permanecer más de 20 años sin ser ubicado, el hombre fue localizado en Nuevo León, donde presuntamente había logrado establecer una nueva vida bajo otra identidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR