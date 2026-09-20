Seguridad

Detienen a Fugitivo de Penal de Nezahualcóyotl en Salinas Victoria, Nuevo León

Luis S. fue detenido 20 años después de escapar de un penal en el Estado de México

detenido en salinasPresunto fugitivo es detenido en nuevo león.Foto: Policía de Salinas Victoria

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El hombre fue localizado en la colonia Gobernadores luego de un reporte por presunta agresión contra vecinos.

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