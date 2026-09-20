Un taxista resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos cuando circulaba por la calle prolongación 16 de septiembre, del municipio de Papantla, a pocos metros de la Fiscalía de Distrito y de una base de la Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes cuando la víctima, identificada como Sergio ’N’, de 35 años y conocido como 'El Niño', conducía el taxi número 79 y fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas y lo atacaron a balazos. uno de los disparos lo lesionó en la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital General, donde permanece inconsciente y en estado delicado.

Personal de la Fiscalía, incluyendo peritos y Policías Ministeriales, realizó el levantamiento de indicios e inició de las investigaciones para intentar esclarecer este ataque.