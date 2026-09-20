Seguridad

Balean a Taxista en Papantla; Se Reporta Grave Tras Recibir un Disparo en la Cabeza

Sergio 'N' de 35 años, fue auxiliado por paramédicos y de emergencia fue llevado a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada

Un taxista fue gravemente herido en Papantla, Veracruz, tras ser baleado cerca de las instalaciones de la FiscalíaUn taxista fue gravemente herido en Papantla, Veracruz, tras ser baleado cerca de las instalaciones de la Fiscalía. Foto: Juan Olmedo

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Un taxista en Tuxpan identificado como Sergio 'N', fue baleado en la cabeza. Según los reportes permanece en estado crítico en el hospital

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