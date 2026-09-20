En Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este 19 de septiembre una advertencia hacia el exterior: "ninguna potencia extranjera ni ninguna élite define el destino de la paz" de México.

La frase llegó después de que Sheinbaum citara al insurgente José María Morelos y su texto "Sentimientos de la Nación": "la soberanía dimana del pueblo". A partir de ahí, hizo un repaso de la independencia —desde el llamado de Miguel Hidalgo en 1810 hasta la consumación en 1821— y lo enlazó con lo que ella llama las cuatro transformaciones del país: la independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y, desde 2018, la etapa que arrancó con Andrés Manuel López Obrador.

De ese periodo previo, calificó de "traición al pueblo" los 36 años entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, a los que atribuyó el estancamiento salarial y la venta de empresas públicas.

El repaso sirvió de marco para el mensaje central: que la defensa de la soberanía, según Sheinbaum, ha sido una constante de México por más de 200 años frente a intentos de injerencia extranjera.

El evento, "Honestidad y Resultados en Baja California", formó parte de la gira de rendición de cuentas que Sheinbaum realiza por el país desde el 1 de septiembre. Tijuana fue la parada número 24; al cierre, el 27 de septiembre, dará su informe en la Ciudad de México.