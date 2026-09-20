Política

'Ninguna Potencia Extranjera Define el Destino de México', Afirma Sheinbaum en Frontera Norte

La presidenta citó a Morelos antes de advertir a potencias extranjeras en Tijuana

Ninguna Potencia Extranjera Define el Destino de México, Afirma Sheinbaum en Frontera NorteFoto: Cuartoscuro.

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