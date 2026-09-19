Política

José Rafael Ojeda Está en Retiro; Exsecretarios de Marina Fungen como Asesores

Aclaran que la percepción económica que reciben los exsecretarios de Marina corresponde a su jerarquía de Almirantes

Rafael Ojeda DuránCuartoscuro
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