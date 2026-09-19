Luego de que el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, solicitó a la Secretaría Anticorrupción la desclasificación de diversas declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personal activo y de exfuncionarios de la dependencia, un comité de transparencia aprobó la desclasificación de la información reservada de las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios, entre ellos, militares en activo.

Dentro de esta información desclasificada destaca la del exsecretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, así como la de otros 9 exfuncionarios de la Semar.

Dichas declaraciones patrimoniales actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública en el sitio “DECLARANET”.

El exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se encuentra en retiro y no ejerce funciones en el servicio activo de la Armada de México.

Sin embargo, conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, todos los extitulares de la Marina fungen como asesores honorarios debido a su experiencia, función que no implica una remuneración adicional.

De acuerdo con la ley, la percepción económica que reciben los exsecretarios de la Marina corresponde a su jerarquía de Almirantes, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de José Rafael Ojeda, existe una percepción por haber ocupado la titularidad de la Secretaria de Marina. Esto no significa que reciba un pago extra por la actual administración.

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