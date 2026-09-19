“Hay traiciones que no se pagan con dinero”, así fue como Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, dio a conocer la vinculación a proceso de un implicado en el asesinato de su esposo Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

A través de sus redes sociales, la viuda de Manzo informó que Alexis “N” fue señalado por delito de homicidio. El joven era considerado una persona de “confianza” del entonces presidente municipal y su familia.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió.

Asimismo, compartió que el líder del Movimiento del Sombrero “apostó” por el futuro del ahora imputado, tratando de ayudarlo.

“Carlos quiso quitarle jóvenes a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada terminó quitándonos a Carlos”, aseguró.

Alexis de Jesús “N”, “El Brilloso”, fue detenido el 9 de septiembre; de acuerdo con las autoridades, presuntamente era integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Uruapan. Es señalado de ser operador regional de la organización criminal y de formar parte de un chat grupal donde se orquestó el homicidio.

"El Brilloso" fue capturado durante un operativo en Zapopan, Jalisco; luego fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Se encuentra en prisión preventiva de alta seguridad en Michoacán.

Foto: Especial

Su hermano es Cristian Martin “N”, “El Vikingo”, también investigado por el asesinato de Manzo.

Por esta razón, Grecia Quiroz pidió que los responsables sean castigados, pero que las penas sean más severas con aquellos que “traicionaron su apoyo y cariño”. También aseguró que insistirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga la carpeta de investigación, porque es “lo más sano para Michoacán”.

“México no puede convertirse en un país donde ayudar sea peligroso, confiar sea una condena y tener buen corazón termine costándote la vida. Eso no se perdona ni se olvida”, concluyó en su publicación en redes sociales.

EPP