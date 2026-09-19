Seguridad

‘Traicionó la Confianza’: Grecia Quiroz Tras Captura de 'El Brilloso' por Homicidio de Manzo

Según la alcaldesa de Uruapan, su esposo intentó ayudar a Alexis "N" para que saliera del crimen organizado

Grecia Quiroz aseguró que los asesinos de Manzo eran gente de confianzaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+