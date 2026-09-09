Detienen a Alexis “N” en Zapopan, Jalisco, por Homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que en seguimiento a las labores de investigación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, se cumplió una orden de aprehensión contra Alexis “N” en Zapopan, Jalisco.

Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, y asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado” en noviembre de 2025, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio.

Alexis "N", alias el "Brilloso" o "Vikingo", es identificado como operador regional del CJNG en Uruapan, Michoacán.

En el operativo participó personal de la Fiscalía y secretaría de Seguridad de Michoacán, la SSPC , la FGR, Defensa, secretaría de Marina y la Guardia Nacional. En tanto, el secretario agradeció la colaboración y apoyo de las autoridades del estado de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus.

En seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de… pic.twitter.com/xWBzzgnjYk — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2026

Así fue detenido Alexis "N", según las autoridades. Tras el homicidio del alcalde, los agentes ubicaron a un hombre que ocupó el liderazgo en la estructura criminal, tras la detención de "El Licenciado". Tras varios recorridos de seguridad, los elementos ubicaron a "Brilloso" o "Vikingo" en el municipio de Zapopan, tras confirmar su identidad se ejecutó la orden de aprehensión.

Con esta detención suman 32 personas detenidas por el homicidio del alcalde, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas.

Entre las capturas que destacan está la de Ramón Ángel Álvarez, "El R1", el 30 de julio pasado, también en Jalisco; Jorge Armando "N", "El Licenciado", jefe regional y coordinador logístico del ataque; Gerardo Rodríguez, "El Congo", acusado de operar extorsiones y participar en la estructura criminal que lo atacó; Alan "N", quien brindó apoyo logístico y traslado de los agresores.

Ayer, su esposa y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO de la FGR, en donde solicitó a la institución que atraiga las investigaciones por el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

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