Seguridad

Detienen a Alexis “N” en Zapopan, Jalisco, por Homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Suman 32 personas detenidas por el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2025

Detienen a Alexis por caso Carlos ManzoSSPC
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