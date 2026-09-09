Encuentran Sin Vida a Wendy Stefani 'N' tras Búsqueda en San Luis Río Colorado, Sonora

Wendy Stefani 'N', de 26 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 29 de agosto pasado, en San Luis Río Colorado, fue localizada sin vida la noche del martes en un cuarto en construcción de la colonia Hidalgo, en el municipio fronterizo.



El hallazgo movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes acudieron al sitio, localizando el cuerpo en estado de descomposición.



Familiares confirmaron que se trata del cuerpo de Wendy debido a señas particulares como tatuajes, así como vestimenta, sin embargo, será la autoridad investigadora la encargada de determinar de manera científica su identidad, así como las causas del deceso.



La desaparición había generado preocupación entre sus familiares, quienes temían por su seguridad debido a que, según señalaron, Wendy habría sido víctima de violencia familiar por parte de su exesposo.



El viernes 4 de septiembre realizaron una marcha frente a las oficinas de la Unidad de Investigación y Litigación para Delitos de Alto Impacto, para exigir a las autoridades que fuera localizada con vida.