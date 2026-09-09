Seguridad

Encuentran Sin Vida a Wendy Stefani 'N' tras Búsqueda en San Luis Río Colorado, Sonora

La víctima fue encontrada sin signos vitales en un cuarto de construcción de la colonia Hidalgo en el municipio fronterizo.

Mujer Reportada como Desaparecida es Localizada SIn Vida en San Luis Río ColoradoMujer Reportada como Desaparecida es Localizada SIn Vida en San Luis Río Colorado. Foto: Archivo N+

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Encuentran Sin Vida a Wendy Stefani 'N' tras Búsqueda en San Luis Río Colorado, Sonora