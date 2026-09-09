Tres Sujetos Armados Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, Sonora

Una persecución terminó con la detención de tres sujetos y el aseguramiento de dos armas de fuego la noche del martes, en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo.



El operativo sucedió cerca de las 22:30 horas, luego de que autoridades activaran un código rojo por el reporte de que los individuos habían golpeado a un hombre.



Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública intervinieron y detuvieron a los señalados en las inmediaciones del bulevar Solidaridad, entre Pueblo Nuevo y José Alberto Healy.



A los detenidos les fueron aseguradas dos armas calibre .9 milímetros, además de un cargador y nueve cartuchos útiles. También fue localizada una camioneta Jeep Grand Cherokee, modelo 2011, color guinda, relacionada con el hecho.



Los tres hombres, las armas, los cartuchos y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que se encargará de continuar con las diligencias correspondientes.