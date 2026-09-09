Seguridad

Tres Sujetos Armados Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, Sonora

Los individuos fueron perseguidos luego de que presuntamente golpearon a un hombre la noche del martes en la colonia Pueblitos, al norponiente de la ciudad

Tres Sujetos Armados Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, SonoraTres Sujetos Armados Fueron Detenidos tras Persecución en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+