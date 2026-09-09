Expolicía de San Pedro es Vinculada a Proceso por Dos Presuntos Secuestros

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) vincularon a proceso a una expolicía del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de ser imputada por los delitos de desaparición forzada y secuestro agravado de dos personas.

Esta medida fue tomada por un juez durante una audiencia de control en la cual elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidios presentó algunas pruebas en las que se señalaba a la persona vinculada por ambos delitos.

La mujer, identificada como Yari “N”, presuntamente habría participado en la detención de dos hombres quienes posteriormente fueron localizados sin vida y con varias huellas de violencia. Estos hechos ocurrieron durante el mes de junio de 2021 en el municipio de San Pedro.

Agentes de información mencionaron que durante la detención de ambas personas también participaron más elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, mismos que no han sido identificados ni localizados.

Pese a esta medida, el caso continuará bajo investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes en este caso. En la ficha de información solo se señaló que Yari “N” solo será juzgada por los delitos de desaparición forzada de personas y secuestro agravado, sin mencionar algo al respecto de ambos homicidios.

DAGM