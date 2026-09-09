Seguridad

Expolicía de San Pedro es Vinculada a Proceso por Dos Presuntos Secuestros

La mujer es acusada de la desaparición de dos hombres que fueron localizados sin vida

Expolicía vinculadaLa mujer es acusada de la desaparición de dos hombres. Foto: FGJNL

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