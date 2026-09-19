Deportes

Atlante en Crisis: Empató con el Puebla y Suma 6 Partidos sin Victoria en la Liga MX

Los Potros de Hierro se hunden en la tabla general y apenas suman 8 unidades de 27 disputadas

El camotero Omar Fernando Moreno Villegas disputa una pelota con el atlantista Walter Portales.El camotero Omar Fernando Moreno Villegas disputa una pelota con el atlantista Walter Portales. Foto: Reuters

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