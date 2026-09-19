En el arranque de la Jornada 9 del Torneo Apertura, el Atlante visitó al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con la misión de sumar su segundo triunfo. Sin embargo, pese a ponerse adelante en el marcador no logró su cometido y tuvo que conformarse con la igualada. El 1-1 le dejó un sabor amargo a los Potros de Hierro.

Y es que el conjunto azulgrana no logra salir de su crisis de resultados. Sumó su sexta fecha sin victoria, porque no gana desde la Jornada 3 que fue cuando superó 3-2 al Cruz Azul. Desde entonces suma 4 empates y 2 derrotas.

El Atlante apenas suma 8 unidades de 27 posibles y se ubica en el casillero 15 de la tabla general, muy lejos del líder Toluca (con 19 puntos).

Los Potros de Hierro empezaron ganando el duelo con un gol de Walter Portales a los 41 minutos del partido. Los pupilos de Miguel “Piojo” Herrera habían batallado para adelantarse, en un partido muy cerrado y ríspido.

Pero los Camoteros salieron más enchufados en la parte complementaria y emparejaron pronto. Apenas a los 53 minutos el uruguayo Mathías Tomás superó al guardameta Óscar Jiménez: su disparo lejano fue desviado antes de ire a las redes para el 1-1 que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego.

El resto del encuentro fue más bien tedioso, con dos equipos más preocupados de no perder que en arriesgar para quedarse con la victoria y las tres unidades. El Puebla era el menos apurado, ya que está en la parte alta de la tabla: en la quinta posición, ahora con 14 unidades.

La jornada continuó este mismo viernes con el duelo entre Bravos de Juárez y Tigres de la UANL. Continuará el sábado con varios duelos interesantes, pero el que se roba los reflectores es el Clásico Nacional entre América y Guadalajara.

El encuentro entre las Águilas y las Chivas se llevará a cabo este 19 de septiembre a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte de la CDMX.

También destaca el Monterrey vs Cruz Azul en el Gigante de Acero, casa de los Rayados. Este partido será el sábado a las 19:10 horas (tiempo del centro de México). La Máquina busca recuperarse del golpe anímico tras la derrota ante el Inter Miami en la Campeones Cup 2026 que se jugó el miércoles pasado.

Con información de N+