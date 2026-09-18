Además de marcar dos tantos en la goleada de 7-0 ante el Unión Berlín, Harry Kane dejó en claro que pasa por su mejor momento. Incluso se animó a levantar la mano para que reconozcan su gran temporada con el Balón de Oro 2026.

“HurryKane”, como se le conoce, se perfiló como favorito al premio, gracias a los más de 70 goles que lleva en la actual temporada: “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que puedo decir es que la temporada ha sido increíble, a nivel personal y de equipo”.

Y añadió que “fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia habla por sí sola”.

Kane se refiere a que su cuota goleadora sólo está abajo de los 82 tantos que Lionel Messi consiguió en la campaña 2011-12 con aquel Barcelona que es considerado el mejor de la historia.

Sin embargo, Harry aseguró que él ya hizo lo suficiente para merecerlo y que el resto no está bajo su control: “Estoy extremadamente orgulloso, pero la decisión del Balón de Oro no está en mis manos. Eso depende de las personas que votan.Seguramente se va a hablar mucho del Balón de Oro de aquí en adelante, porque es un gran premio”.

Respecto al partido Bayern Múnich vs Unión Berlín, correspondiente a la Jornada 4 de la Bundesliga, hay que señalar que sólo hubo un equipo en la cancha: las Aspirinas se dieron vuelo a la ofensiva y humillaron 7-0 a los berlineses.

La directiva del Bayern celebró que “HurryKane”, su delantero estrella, superó la cifra de los 100 goles en la Bundesliga: ¡Este hombre no para de marcar! En el partido en casa contra el Union Berlin, Harry Kane alcanzó un nuevo hito: en su partido 98 de la Bundesliga con el FC Bayern, el delantero inglés marcó su goles 100 y 101 en la máxima categoría alemana”.

Y añadió que es “una cifra que habla por sí sola y que demuestra, una vez más, la posición excepcional que ocupa Kane desde su fichaje por el Bayern Múnich”.

Primero, Jamal Musiala hizo el 1-0 a los 18 minutos de juego: le pegó a la pelota desde fuera del área y la mandó al ángulo superior derecho. Un señor golazo, sin duda.

Antes de la pausa del medio tiempo, a los 39 minutos, Kane cobró muy bien una pena máxima para subir el 2-0 al marcador. Fue su tanto número 100 en la Bundesliga.

Luego brilló Michael Olise con el 3-0 a los 43 minutos del partido. Sólo que el atacante francés estaba reservando lo mejor para la segunda parte.

En el 54’ nuevamente Harry Kane se hizo presente en el marcador, con el 4-0 que además significó la anotación 101 con la playera del Bayern Munich.

Ismael Saibari hizo el 5-0 a los 70, mientras que el Unión Berlín sólo quería que se acabara el partido lo más pronto posible. Pero faltaba que Olise se luciera aún más.

Michael Olise fue la gran estrella del partido, ya que completó su triplete con el 6-0 a los 73 minutos y el 7-0 a los 76’. Luego de eso, las Aspirinas bajaron la intensidad y ya no hubo más anotaciones.

Con el triunfo, el Bayern llegó a 10 unidades y es el líder de la tabla general. Mientras que el Unión Berlín sumó su tercera derrota y está estancado en la posición 16 de 18 con 1 punto.

Con información de N+