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Bayern Munich vs Unión Berlín: Harry Kane se Perfila como Favorito al Balón de Oro 2026

El delantero inglés marcó un doblete y superó la marca de 100 goles en la Bundesliga

Karry Kane celebra su gol número 100 en su partido 98 de la Bundesliga.Karry Kane celebra su gol número 100 en su partido 98 de la Bundesliga. Foto: FC Bayern Munich
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