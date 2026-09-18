Muere Motociclista al Derrapar en Tramo Carretero en Nazas, Durango
El hombre transitaba con dirección al ejido La Perla cuando ocurrió el accidente
El hombre transitaba con dirección al ejido La Perla cuando ocurrió el accidente
Un motociclista perdió la vida luego de derrapar mientras circulaba por el tramo carretero de Paso Nacional a La Perla, en el municipio de Nazas, Durango.
La noche de este jueves, Nahum Castillo, de 43 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta, cerca de las 21:00 horas, cuando transitaba por dicho tramo carretero con dirección al ejido La Perla.
En un momento dado, el motociclista perdió el control de la unidad y terminó derrapando, para posteriormente caer sobre la carpeta asfáltica. Debido a las lesiones que sufrió, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, donde a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida.
Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente.