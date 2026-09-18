Accidentes

Muere Motociclista al Derrapar en Tramo Carretero en Nazas, Durango

El hombre transitaba con dirección al ejido La Perla cuando ocurrió el accidente

Muere Motociclista al Derrapara en Tramo Carretero en Nazas, DurangoEl hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General de Lerdo. Foto: N+
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