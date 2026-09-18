Un motociclista perdió la vida luego de derrapar mientras circulaba por el tramo carretero de Paso Nacional a La Perla, en el municipio de Nazas, Durango.

La noche de este jueves, Nahum Castillo, de 43 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta, cerca de las 21:00 horas, cuando transitaba por dicho tramo carretero con dirección al ejido La Perla.

En un momento dado, el motociclista perdió el control de la unidad y terminó derrapando, para posteriormente caer sobre la carpeta asfáltica. Debido a las lesiones que sufrió, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, donde a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida.

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Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente.