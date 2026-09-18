Seguridad

Joven Intenta Asfixiar a su Pareja con una Almohada en Piedras Negras, Coahuila

El estudiante de la UTNC fue denunciado ante las autoridades por violencia familiar

Joven Intenta Asfixiar a su Pareja con una Almohada en Piedras Negras, CoahuilaLa víctima acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia. Foto: N+

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