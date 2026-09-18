Un joven de 21 años, identificado como Mariano 'N', estudiante de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), fue denunciado ante las autoridades por el presunto delito de violencia familiar, luego de un incidente registrado con su pareja sentimental.

De acuerdo con la denuncia, el joven presuntamente habría intentado asfixiar a su pareja utilizando una almohada, luego de que supuestamente encontrara mensajes de texto en el teléfono celular de la mujer.

Después de los hechos, la víctima acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia, por lo que se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.

Hasta el momento, será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica del señalado, quien se presume inocente, mientras no se determine lo contrario mediante una resolución judicial.