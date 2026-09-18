En San Jerónimo Caleras, junta auxiliar de la capital poblana, fue detenido otro integrante de la banda 'Los Millonarios' de nombre Jonathan ‘N’, alias ‘La Pamela’, de 31 años de edad.

El arresto se logró en las últimas horas durante un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR).

🚨 Suman nueve presuntos integrantes de “Los Millonarios” detenidos en Puebla.



Labores de inteligencia e investigación permitieron a la Secretaría de Seguridad Pública y @SEMAR_mx detener a Jonathan N., alias “La Pamela”, integrante de esta célula relacionada con robos a casa… pic.twitter.com/UuHQI28AIm — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 18, 2026

De acuerdo con las labores de inteligencia, el asegurado se desempeñaba como taxista y, presuntamente, aprovechaba dicha actividad para identificar y ubicar domicilios que posteriormente eran considerados como posibles objetivos de robo.

Durante la intervención también fueron asegurados un vehículo, cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas, sustancias presuntamente ilícitas y dinero en efectivo.

Cabe destacar que ya suman nueve presuntos integrantes de ‘Los Millonarios’ detenidos, como resultado de las acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales.

Dicho grupo delictivo tomó relevancia durante las últimas semanas ya que estaría relacionado con el delito de robo a casa habitación en los municipios de la zona conurbada del estado de Puebla.

Con información de N+

GMAZ