Seguridad

Detienen a Noveno Integrante de 'Los Millonarios' en Junta Auxiliar de Puebla

Jonathan 'N' alias 'La Pamela', quien trabajaba como taxista, fue arrestado en San Jerónimo Caleras por presunto robo a casa habitación

Detenido Jonathan N La Pamela Integrante Los Millonarios San Jerónimo Caleras PueblaJonathan 'N' alias 'La Pamela' fue arrestado en San Jerónimo Caleras. Foto: X @SSPGobPue

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Jonathan 'N', alias 'La Pamela', cae en San Jerónimo Caleras. Acusado de usar su taxi para identificar casas para robar. Conoce cómo las fuerzas de seguridad lograron su captura.

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