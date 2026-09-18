Fue capturado uno de los objetivos primordiales de las autoridades, señalado como presunto generador de violencia, quien era buscado desde hace dos años. Se trata de Brian 'N' de 23 años de edad, presunto líder de una célula delictiva relacionada con el Cartel de Noreste que operaba en el sur de Monterrey y del estado de Nuevo León.

Su captura fue en calles de la colonia San Ángel Sur, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento, también se le investiga por su presunta responsabilidad en la desaparición de un elemento de Fuerza Civil, de acuerdo con lo informado por Gerardo Escamilla, secretario de seguridad de Nuevo León.

Durante la captura, los elementos localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios. El detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición forzada, así lo informó Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León.

Las investigaciones lo relacionan de manera preliminar con diversas agresiones contra elementos de Fuerza Civil. Brian 'N', el presunto líder criminal, permanece detenido y bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Con información de Guadalupe Sánchez | N+

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