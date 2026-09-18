Seguridad

Capturan a Presunto Líder Criminal Buscado Desde Hace Dos Años en Nuevo León

Brian 'N' de 23 años de edad, es investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición de un elemento de Fuerza Civil

Brian 'N', presunto líder criminal detenido en Nuevo LeónBrian 'N', presunto líder criminal detenido en Nuevo León. Foto: Fuerza Civil
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