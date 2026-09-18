Tres personas fueron detenidas luego de las detonaciones de arma de fuego y la persona lesionada, registradas la tarde del jueves en la colonia Palo Fierro.



Personal de la Policía Estatal, Municipal y AMIC localizaron a Edgar “N”, de 36 años, con herida de bala y le aseguraron una pistola calibre .9 milímetros, un cargador abastecido y 10 envoltorios con droga similar a la metanfetamina.



Las autoridades ubicaron un Nissan Versa, modelo 2016, color gris, con reporte de robo y daños aparentemente por impactos de bala. La Policía Municipal precisó que la unidad había sido robada el 8 de agosto pasado.



Dentro del automóvil hallaron un radio portátil, una pistola calibre .9 milímetros y una bolsa con 10 dosis de la presunta droga y, en las inmediaciones, localizaron nueve casquillos percutidos calibre .9 milímetros.



Por estos hechos fue detenido Cristian Francisco “N”, de 19 años, quien presuntamente intentó escapar entre los techos de varios domicilios, pero fue alcanzado en las calles Tesota y Maderas Sur, donde se le aseguró una pistola de balines calibre 4.5 milímetros y 15 envoltorios con presunta marihuana.



También fue aprehendido Francisco “N”, de 23 años, a quien le hallaron otros 15 envoltorios con la misma sustancia.



Las tres personas detenidas, junto con las armas, narcótico, vehículo y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad investigadora para determinar las responsabilidades correspondientes.