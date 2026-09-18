Seguridad

Tres Detenidos por Presuntamente Lesionar a Tiros a un Hombre en Hermosillo

Los hechos se registraron la tarde del jueves en la colonia Palo Fierro de la capital de Sonora

Tres Detenidos por Presuntamente Lesionar a Tiros a un Hombre en HermosilloTres Detenidos por Presuntamente Lesionar a Tiros a un Hombre en Hermosillo. Foto: Archivos N+

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