Seguridad

Localizan a Recién Nacido Sin Vida Entre Residuos de Relleno Sanitario en Sonora

Aparentemente el bebé contaba con el cordón umbilical y no presentaba signos vitales cuando fue encontrado por pepenadores en un basurero de Hermosillo

Localizan a Recién Nacido Sin Vida Entre Residuos de Relleno Sanitario en SonoraLocalizan a Recién Nacido Sin Vida Entre Residuos de Relleno Sanitario en Sonora. Foto: Archivo N+

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En Sonora, pepenadores descubren el cuerpo de un bebé con cordón umbilical al interior de un basurero

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