Un recién nacido fue localizado sin vida entre los residuos del relleno sanitario de Hermosillo, ubicado al norte de la ciudad, sobre la carretera a la Mina Nyco.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando pepenadores que hurgaban entre los desperdicios encontraron una bolsa en cuyo interior estaba el cuerpo del pequeño, por lo que dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con el reporte inicial, alrededor de las 05:30 horas, un tractocamión de una empresa privada había depositado una gran cantidad de basura en el lugar y entre las bolsas se encontraba el cuerpo, que según los primeros reportes aún tenía el cordón umbilical y no presentaba signos vitales; sin informarse su sexo.

Del hecho fue notificado el Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que abrió una carpeta de investigación para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que el cuerpo fue depositado entre los residuos y la causa de muerte.